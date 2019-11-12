تفاهم بين «المنطقة الحرة» و«استثمر في الشارقة» لجذب الناشرين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

وقعت المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، مع مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، مذكّرة تفاهم؛ تهدف إلى جذب الاستثمارات، وترسيخ التعاون؛ من أجل تبادل الخبرات والمعلومات الاستثمارية، وحشد الجهود المشتركة؛ لتوسيع شبكات الأعمال لكلٍ من الهيئتين.

وبحضور أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، ومروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والتطوير (شروق)، وقع الاتفاقية سالم عمر سالم، مدير المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، ومحمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب (استثمر في الشارقة).

وبموجب الاتفاقية يلتزم الطرفان بتسهيل الوصول إلى المعلومات التي تدعم المساعي المشتركة؛ والمتمثلة في تعزيز البيئة الاستثمارية في الشارقة بشكل عام، وجذب المزيد من الناشرين المحليين والإقليمين والعالمين بشكل خاص، وأن يوفر كل طرف وفقاً لتخصصه الدعم اللازم والمطلوب لتحقيق هذه الأهداف.

وتقضي الاتفاقية بتعزيز العمل على البحوث والدراسات، وإنشاء قاعدة بيانات تدعم أهداف الطرفين، إلى جانب تأكيد ضرورة التعاون والتنسيق؛ لتحقيق مصالح الطرفين ودعم مساعيهما والاتفاق على آلية تنسيق مستدامة وفاعلة لمواكبة المستجدات ذات العلاقة بأهداف الاتفاق الموقع.

وحول الاتفاقية قال سالم عمر سالم، مدير المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، تعبر الاتفاقية عن التزامنا بتعزيز مكانة الشارقة بوصفها وجهة استثمارية رائدة، كما تعكس إرادتنا المشتركة في جعل الإمارة الخيار المفضّل للمستثمرين الدوليين المتخصّصين في مجالات النشر والطباعة والأعمال المرتبطة بها.

من جانبه، قال محمد المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب (استثمر في الشارقة): يرتبط مكتب (استثمر في الشارقة) مع المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر بعلاقة تعاون مشتركة قائمة على المصلحة المتبادلة، وفي ظل النمو المتواصل الذي تشهده الإمارة في مختلف مجالات الاستثمار، يحرص المكتب على ترسيخ وبناء علاقات التعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات المعنية؛ لجذب المزيد من رجال الأعمال إلى الإمارة، عملًا بخطتنا الاستراتيجية، الرامية إلى استقطاب الاستثمارات النوعية وطويلة الأجل إلى الشارقة.