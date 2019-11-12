شكرا لقرائتكم خبر عن أورنج فى القمة الاقتصادية..التحول الرقمى والشمول المالي أهم استراتيجيات 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك اورنج مصر فى جلسة "التحول الرقمي، يالقمة الاقتصادية الأولي والتى تعقد اليوم الثلاثاء ، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور أكثر من 40 شخصية من الوزراء والمسئولين وعدد من الخبراء وقادة الرأي في المجالات الاقتصادية المختلفة بالقطاعين الحكومي والخاص.

وقال ماجد جبريال ، رئيس القطاع الرقمي لـ "أورنج مصر" في تصريحات خاصة لـ " الخليج 365 "إن التحول الرقمي والشمول المالي يعد أحد أهم استراتيجية اورنج العالمية لسنة 2020 والتي تتوافق مع اتجهات الدولة المصرية وتسعى اورنج ، الي المساهمة فى منظومة التحول الرقمي من خلال التعاون مع جميع الهيئات والجهات المعنية لتنفيذ ها".

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وأضاف جبريال :"ايمانا بأهمية التحول الرقمي في تسهيل حياة المواطنين وتوفير الخدمات بشكل أسرع، وارخص، و أكثر كفائة ولذلك تسعى اورنج في تقديم الكثير من تلك الخدمات عبر "اورنج كاش" وتطبيق "My Orange" ذلك بالإضافة إلى تقدم خبرة اورنج في حلول المدن الذكية مما يساعد في منظومة التحول الرقمي".

وتناقش القمة مستقبل مصر بعد خطة الانتهاء الإصلاح الاقتصادي ورؤية مصر 2030، وبحث أهم القضايا المتعلقة بالاقتصاد المصري على مستوى قطاعات البنوك، الاستثمار، الصناعة، العقارات، والتكنولوجيا والمعلومات، وطرح كافة السبل والمقترحات التي تدفع بالقطاعات الاقتصادية نحو تحقيق الرؤية الشاملة لخطة الإصلاح.