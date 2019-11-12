شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات شركات الأسمنت السعودية ترتفع 18.5% في أكتوبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير خاص - أخبار اليوم: حققت شركات الأسمنت العاملة بالمملكة العربية السعودية مبيعات في أكتوبر 2019 من الأسمنت بلغت 4.3 مليون طن مقابل 3.6 مليون طن خلال اكتوبر 2018، بارتفاع نسبته 18.48%.

ووفقا للتقرير الشهري الذي تصدره شركة أسمنت اليمامة، واطلعت "أخبار اليوم" على نسخة منه، فقد ارتفع إجمالي إنتاج الشركات من الأسمنت خلال أكتوبر 2019 بنسبة 16.25% ليصل إلى 4.3 مليون طن مقابل 3.68 مليون طن في أكتوبر 2018.

وعلى مستوى المخزون، فقد ارتفع إلى نحو 1.18 مليون طن في اكتوبر مقابل 1.10 مليون طن في أكتوبر 2018.

وحققت شركة أسمنت الجنوبية أعلى المبيعات على مستوى شركات الأسمنت خلال أكتوبر 2019، حيث بلغت مبيعات الشركة 622 ألف طن مقابل 546 ألف طن في الشهرالمقابل وبنسبة زيادة 13.92%.

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وجاءت أسمنت السعودية بالمركز الثاني بمبيعات بلغت 536 ألف طن في أكتوبر مقابل 464 ألف طن في أكتوبر 2018، وبنسبة زيادة 15.52%.

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