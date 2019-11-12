شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تقلل خسائرها..و"الداو جونز" يستقر عند أعلى مستوياته على الإطلاق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت معظم مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات الإثنين لكنها قللت خسائرها مما أتاح للداو جونز تحقيق مستوى قياسي جديد، وذلك رغم استمرار الشكوك بشأن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



كان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد أكد على أن المفاوضات التجارية مع الصين تسير بوتيرة إيجابية جدا وأن البلدين يقتربان من التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق النهائي.



ومع ذلك، تشكك الأسواق في هذا الأمر بعد تصريحات "ترامب" بأن إدارته لم تتفق بعد على إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة ضد الصين.



وفي سوق الخام، انخفض "ويست تكساس" بنسبة 0.7% مغلقا عند 56.86 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 57.4 دولار وأقل سعر عند 56.2 دولار.

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وتراجع "برنت" بنسبة 0.5% وأغلق عند 62.18 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 62.7 دولار وأقل سعر عند 61.5 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع "داو جونز" بأقل من 0.1% (ما يعادل عشر نقاط) إلى 27691 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 27714 نقطة وأقل مستوى عند 27517 نقطة.



وانخفض "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل 11 نقطة) إلى 8464 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند8467 نقطة وأقل مستوى عند 8425 نقطة.



وتراجع "إس أند بي 500" بنسبة 0.2% (ما يعادل ست نقاط) إلى 3087 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3088 نقطة وأقل مستوى عند 3075 نقطة.