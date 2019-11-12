شكرا لقرائتكم خبر عن الإثيريوم تنخفض بنحو 2%..و"بتكوين" لا تزال أدنى 9000 دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت غالبية العملات الرقمية خلال تعاملات الإثنين متأثرة بالقلق السائد في الأسواق بشأن المفاوضات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم (الأمريكي والصيني) فضلا عن الشكوك المتجددة حول "بتكوين".



وأمرت محكمة في هولندا شركة "فيسبوك" بإزالة أي إعلانات على منصاتها للتواصل الاجتماعي ترتبط بالعملة الرقمية "بتكوين" وأخواتها.



وهددت المحكمة الهولندية شركة "فيسبوك" بمواجهة غرامة كبيرة إذا لم تمتثل لقرارها القضائي وتتخذ خطوات لوقف تضليل المستخدمين بشأن العملات الرقمية.

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من ناحية أخرى، قالت إحدى المنصات الإعلامية الصينية بأن "بتكوين" تجسد أول نجاح لتكنولوجيا "بلوك شين" الواعدة التي تتم تداولات العملات الرقمية عن طريقها.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت "إثيريوم" بحلول الساعة 21:51 بتوقيت جرينتش على منصة "كوين تليجراف" بنسبة 2% إلى 186 دولارا، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 190.6 دولار وأقل سعر عند 184.8 دولار.



أما "بتكوين"، فقد تراجعت بنسبة 3.3% إلى 8752 دولارا، وبلغت أعلى سعر عند 9111.1 دولار وأقل سعر عند 8608.7 دولار.