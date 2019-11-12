شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع سري من "جوجل" يجمع بيانات ملايين الأمريكيين دون درايتهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تورطت "جوجل" في مشروع سري يحمل اسم "بروجكت نايتنجيل" مع إحدى الشركات المعنية بأنظمة الرعاية الصحية حيث جمع محرك البحث الإلكتروني بيانات شخصية خاصة بصحة ملايين الأمريكيين دون درايتهم.



وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادر بأن "جوجل" جمعت بيانات ملفات صحية لملايين المواطنين في 21 ولاية أمريكية بداية من العام الماضي.



وشاركت "جوجل" مع إحدى الشركات التقنية في "وادي السليكون" وفق المشروع السري المشار إليه.

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وليست "جوجل" فقط التي تم تسريب معلومات عنها في هذا الصدد، بل إن "أمازون دوت كوم" و"آبل" و"مايكروسوفت" قد شاركت جميعها في مبادرات لجمع بيانات الملفات الصحية الخاصة بالأمريكيين.



وشملت هذه البيانات نتائج مختبرية لصحة المواطنين وتشخيص أطباء وسجلات مستشفيات وغيرها من البيانات المتعلقة بسجل مرضي للعديد من الأمريكيين.



وعلى صعيد التعاملات، تراجع سهم "ألفابت" المالكة لـ"جوجل" بنسبة 0.8% وأغلق جلسة الإثنين عند 1298.2 دولار، وسجل أعلى سعر عند 1304.9 دولار وأقل سعر عند 1295.8 دولار.