شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "بوينج" يقفز 4.6% بعد إطلاق توقعاتها بشأن طائرات "737 ماكس" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "بوينج" خلال تعاملات الإثنين مدعوما بتوقعات الشركة الأمريكية بشأن عودة تسليم طائرات "737 ماكس" في الشهر القادم، وهو ما يسبق تكهنات أخرى في صناعة الطيران العالمية.



وأكدت الشركة الأمريكية على أنها سوف تستأنف تسليم "737 ماكس" تمهيدا لعودتها للخدمة في رحلات تجارية تقليدية خلال ديسمبر/كانون الأول المقبل.

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هذا، وقد توقف تحليق "737 ماكس" منذ منتصف مارس/آذار الماضي بعد سقوط طائرة إثيوبية من نفس الطراز عقب أقل من ستة أشهر من سقوط أخرى إندونيسية لينتج عن الحادثين مصرع 346 شخصاً.



ورحب مستثمرون بهذا التوقيت الجديد من جانب "بوينج" والذي ربما ينهي فصلا مأساويا واجهته الشركة على مدار أشهر أضرت بسمعتها عالمياً وهبطت بسهمها نحو الانخفاض وتراجع الأرباح والإيرادات الفصلية.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "بوينج" بنسبة 4.6% وأغلق جلسة الإثنين عند 467 دولارا، وسجل أعلى سعر عند 369.7 دولار في حين سجل أقل سعر عند 345.5 دولار.