شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على تراجع طفيف رغم تراجع الدولار والأسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم وسط عزوف عن المعادن النفيسة على الرغم من انخفاض الدولار وأسواق الأسهم في ظل عدم اليقين المتعلق بالمفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وصرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأن المفاوضات التجارية مع الصين تجري بشكل جيد جدا وأن البلدين يقتربان من التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق النهائي.

Advertisements



ومع ذلك، أكد الرئيس "ترامب" على أن إدارته لم تتفق بعد على إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة ضد الصين مما أثار الشكوك بشأن جدوى التقدم في المفاوضات.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:51 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 98.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.3 نقطة وأقل مستوى عند 98.1 نقطة.



وفي ختام التعاملات، تراجعت أسعار الفضةة عقود تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.1% إلى 16.802 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 16.91 دولار وأقل سعر عند 16.63 دولار.