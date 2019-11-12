شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع مدعوما بيانات النمو الاقتصادي البريطاني في الربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار خلال تعاملات اليوم عقب بيانات حكومية إيجابية أظهرت نمو الاقتصاد البريطاني في الربع الثالث بعد انكماش في الربع الثاني.



وصرح السياسي البريطاني "نايجل فاراج" بان حزبه لن ينافس على الـ317 مقعدا التي فاز بها حزب المحافظين عام 2017 وجعلته يشكل حكومتي "تيريزا ماي" و"بوريس جونسون".

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وكانت بيانات حكومية قد كشفت عن نمو الناتج المحلي الإجمالي البريطاني بنسبة 0.3% في الربع السنوي الثالث عقب انكماش بنسبة 0.2% في الأشهر الثلاثة المنتهية في الثلاثين من يونيو/حزيران.



ولا تزال الأسواق في انتظار أبرز التطورات بشأن ملف "بريكست" والانتخابات العامة المبكرة التي دعا إليها "جونسون" وأقرها البرلمان والتي ستنعقد في الثاني عشر من ديسمبر/كانون الأول القادم.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار بحلول الساعة 20:39 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 1.2852، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.2895 وأقل سعر عند 1.2771.