الإمارات تتصدر عالمياً 5 مؤشرات في الاقتصاد الإسلامي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” حلت الإمارات في المركز الثاني عالمياً ضمن مؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي، وتصدرت الدولة 5 مؤشرات من أصل 7 شملت القطاعات الرئيسية للاقتصاد الإسلامي، وهي قطاعات الأغذية الحلال والأزياء المحافظة والأدوية الحلال ومنتجات التجميل الحلال والإعلام والترفيه الحلال.

جاء ذلك خلال احتفالية قرع جرس في بورصة ناسداك دبي يوم أمس أطلق فيها مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي النتائج الرئيسية لتقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي للعام 2019-2020. ويعد هذا الإصدار السابع من التقرير الذي يقدم تحديثاً سنوياً عن النمو العالمي المستمر للاقتصاد الإسلامي، بما في ذلك المنتجات الحلال والتمويل الإسلامي وقطاعات أسلوب الحياة.

ويقدر تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي، الذي أعدته شركة «دينار ستاندرد» للبحوث والاستشارات الشريك الاستراتيجي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، أن المسلمين أنفقوا 2.2 تريليون دولار في عام 2018 على قطاعات الأغذية الحلال والأدوية وأسلوب الحياة.

ويعكس هذا الإنفاق نمواً صحياً بنسبة 5.2% على أساس سنوي، ومن المتوقع أن يصل إلى 3.2 تريليون دولار أمريكي بحلول العام 2024 بمعدل نمو سنوي تراكمي 6.2%. علاوة على ذلك، تشير التقديرات إلى أن أصول التمويل الإسلامي قد وصلت إلى 2.5 تريليون دولار في عام 2018. وفي مؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي، الذي يضم 73 دولة، تواصل ماليزيا والإمارات والبحرين والمملكة العربية السعودية تربعها على صدارة الترتيب، بينما حققت إندونيسيا أكبر قفزة على سلم الترتيب لتتقدم من المركز العاشر إلى الخامس. كما تحتل دولة الإمارات المرتبة الأولى في خمسة من سبعة قطاعات للاقتصاد الإسلامي.

نمو الاستثمارات

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كما رصد التقرير نمو نشاط الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي بنسبة 399% ليصل إلى 1.2 مليار دولار في عام 2018، مقارنة بعام 2017. وتم تسجيل ما يقرب من 54% من هذه الاستثمارات ضمن فئة المنتجات الحلال، في حين حصد قطاع التمويل الإسلامي نسبة 42% من مجموع الاستثمارات، وأسلوب الحياة الإسلامي على 4%. وتعكس هذه الأرقام مجموعة واسعة من عمليات الاستحواذ التي تقودها الشركات، واستثمارات المشاريع في الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا الحلال، واستثمارات الأسهم الخاصة. وقال سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: تعكس المرتبة المتقدمة التي حققتها الإمارات ضمن مؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي، التأثير الإيجابي لمبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي في اقتصاد الدولة. ومن خلال هذه المبادرة، إضافة إلى التنظيم المميز لهذا القطاع ونشاط التمويل الإسلامي القوي، تمكنت الدولة من التعاون مع عدد من الشركات والمؤسسات في جميع أنحاء العالم.

كما أثنى على الجهود الكبيرة التي يقوم بها مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي وشركائه الاستراتيجيين لتنفيذ مختلف مبادرات المركز بنجاح. وقد ساهمت هذه الجهود المستمرة بشكل كبير في نمو الاقتصاد الإسلامي في دبي، في ظل التنمية المستدامة وسياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الإمارات.

وقال عيسى كاظم، الأمين العام لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: «تمكن الاقتصاد الإسلامي من تحقيق نمو ملحوظ على أساس سنوي في مختلف قطاعاته. ووفق التقرير فإن أصول التمويل الإسلامي بلغت 2.5 تريليون دولار في عام 2018 ومن المتوقع أن تصل إلى 3.4 تريليون دولار أمريكي في عام 2024. وتشير هذه الأرقام إلى الدور الرئيسي لقطاع التمويل الإسلامي في النظام الاقتصادي الإسلامي ككل. كما أن النجاح في اعتماد التقنيات الحديثة، مثل التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية الرقمية، قد خلق فرصاًَ جديدة لتطور الاقتصاد الإسلامي».

مرجع عالمي

قال عبدالله محمد العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: أصبح التقرير في نسخته السابعة مرجعاً عالمياً موثوقاً للاقتصاد الإسلامي. كما يسعدنا دعم هذه المبادرة السنوية التي تعزز مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي إضافة إلى المساهمة في نمو قطاعات الاقتصاد الإسلامي في جميع أنحاء العالم. وأضاف: يستشرف التقرير هذا العام فرصاً محددة بعناية لكل قطاع من القطاعات السبعة المشمولة بالتقرير، مع توصيات واضحة للحكومات والشركات والمستثمرين لجني فوائد اقتصادية كبيرة. ومن بين هذه الإشارات نمو الشركات الناشئة والمشاريع الرقمية الإسلامية خاصة في قطاع التكنولوجيا المالية التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية.