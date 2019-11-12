منصور بن زايد: الإمارات مركز محوري للحوار العالمي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، افتتح سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة أمس الدورة الخامسة والثلاثين لمعرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2019» الذي يقام بمركز أبوظبي الوطني للمعارض في الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر الجاري بمشاركة ما يزيد على 2200 جهة عارضة.وتركز الدورة الحالية ل «أديبك» على تعزيز مفهوم «النفط والغاز 4.0» الذي يعني إعادة التفكير في كيفية قيام القطاع - ضمن السعي لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة - بتبني التحول الرقمي وتطبيق التكنولوجيا الحديثة واستقطاب المواهب والكفاءات وتعزيز الريادة البيئية بما يسهم في توفير مستقبل مزدهر ومستدام كونه يمثل المهمة الرئيسية لقطاع النفط والغاز في العصر الصناعي الرابع.قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان إن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، استطاعت ترسيخ مكانتها الرائدة عالمياً مركزاً محورياً للحوار العالمي حول مستجدات وتوجهات قطاع النفط والغاز واستشراف مستقبل هذا القطاع المهم.وأضاف سموه أن معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك» الذي يحظى بمشاركة إماراتية وعالمية فاعلة يسهم في صياغة مستقبل مزدهر لصناعة النفط والغاز وتحديد أفضل السبل للتكيف والتعامل مع متغيرات مشهد الطاقة العالمي.

جولة

وعقب افتتاح معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك» قام سموه بجولة على أجنحة الدول المشاركة والشركات العارضة واطلع سموه على أحدث التقنيات المستخدمة في قطاع النفط والغاز وأشاد بالمستوى المتطور للمعرض.

كما زار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان جناح شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» وكان في استقبال سموه الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبو ظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها.

واطلع سموه خلال الزيارة على استراتيجية «أدنوك» في تطبيق مفهوم النفط والغاز 4.0 لمواكبة التطورات المستقبلية وزيادة الربحية والعائد الاقتصادي لدولة الإمارات.

كما اطلع سموه على نماذج الأعمال الجديدة لأدنوك التي تعتمد على شراكاتها الاستراتيجية المتنوعة وتعزيز آلية أعمالها بهدف ترسيخ موقعها الريادي في صناعة النفط والغاز مع التركيز على تطبيق الذهنية التجارية واستخدام أحدث التقنيات لتحسين المخرجات وتطوير الموارد لإضافة أقصى قيمة ممكنة لأعمال الشركة من خلال تطبيق الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والبلوك تشين لرفع الكفاءة التشغيلية والارتقاء بالأداء.

حضر الافتتاح الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان وأحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة وسهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة ودارمندرا برادهان وزير البترول والغاز الطبيعي بجمهورية الهند ومحمد باركيندو الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) والدكتورة كونداليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة وبوب دادلي رئيس مجلس إدارة شركة (BP) العالمية وعدد من الشيوخ والوزراء وأعضاء المجلس التنفيذي والسفراء والمسؤولين وحشد كبير من المختصين في القطاع.

حلقة نقاش وزارية

وشهدت فعاليات اليوم الأول حفل الافتتاح الرسمي وشاركت فيه كوكبة من المتحدثين من قادة القطاع والخبراء والمختصين.

وأعقبت الكلمة الرئيسية التي ألقاها الدكتور سلطان أحمد الجابر حلقة نقاش وزارية بمشاركة سهيل المزروعي ودارمندرا برادهان محمد باركيندو والدكتورة كونداليزا رايس.

وقال سهيل المزروعي إن دولة الإمارات تتبوأ مكانة رائدة في قطاع الطاقة على مستوى العالم لدورها في إيجاد حلول لتحديات استدامة الطاقة وتنويع مصادرها وصياغة مشهد جديد للطاقة من خلال التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها والابتكارات، مشيرا إلى أن استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 تستهدف خفض الانبعاثات الكربونية من عملية إنتاج الكهرباء بنسبة 70% خلال العقود الثلاثة المقبلة وتوليد 50% من الطاقة عبر مصادر خضراء.. لافتاً إلى أن الاستكشافات النفطية والاحتياطات الهيدروكربونية الجديدة تعزز مكانة الإمارات عالمياً مصدراً موثوقاً للطاقة، معرباً عن تفاؤله تجاه سوق النفط العالمي.

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عودة التوازن

وأكد محمد باركيندو الأمين العام ل «أوبك» على أهمية الدور الحيوي والمؤثر الذي يلعبه «أديبك» في تشكيل مستقبل صناعة النفط والغاز على مستوى العالم كونه يمثل منصة عالمية لجميع الأطراف في قطاع النفط والغاز على الساحة العالمية، مشيراً إلى ضرورة التعاون في دعم جهود الدول الأعضاء في «أوبك» والدول غير الأعضاء خارج المنظمة من أجل استعادة الثقة في أسواق النفط معرباً عن اطمئنانه بعودة الانتعاش إلى قطاع النفط .

ويجمع مؤتمر «أديبك» بين الشركات وصنّاع القرار وواضعي السياسات التي تشكل مستقبل إمدادات النفط والغاز، ويستضيف أكثر من 50 متحدثاً بينهم وزراء ورؤساء تنفيذيون وقادة شركات عالمية من قطاع النفط والغاز، ممن سيشاركون خبراتهم في هذا المجال على مدى أربعة أيام حافلة بالأعمال والحوارات البناءة والفعاليات التي تركز على نقل المعرفة وتبادل الآراء الرامية إلى وضع حلول لتحديات الطاقة الراهنة وصياغة ملامح مشهد القطاع الهيدروكربوني المستقبلي.

200 جلسة

ويتضمن جدول أعمال مؤتمر «أديبك» التقني والاستراتيجي العالمي هذا العام 200 جلسة يتحدث خلالها 980 خبيراً بحضور أكثر من 10400 زائر وإلى جانب المؤتمر يُقام أيضاً معرض «أديبك» الذي يعكس مكانة هذا الحدث المهم كملتقى رئيسي للموردين والعملاء من شتى مجالات قطاع النفط والغاز حيث يجمع المعرض هذا العام أكثر من 2200 شركة من بينها 35 شركة نفط وطنية و16 شركة نفط عالمية.

ويشهد المعرض والمؤتمر في دورته الحالية مشاركة محلية وعالمية واسعة لكبريات الشركات والمؤسسات من حول العالم التي تعرض أحدث مشاريعها ومنتجاتها وخدماتها على مساحة إجمالية تبلغ 160 ألف متر مربع تضم 29 جناحا وطنيا بالإضافة إلى مساحة مخصّصة للصناعات البحرية والملاحية يقام عليها معرضعلى الواجهة البحرية يعرض سفنا ومراكب ومنصة نفطية.(وام)