شكرا لقرائتكم خبر عن مصعب الكعبي: استثماراتنا كبيرة في قطاع النفط الأمريكي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لا يزال قطاع الزيت الصخري في الولايات المتحدة جذاباً بالنسبة لشركة مثل «مبادلة للبترول»، الذراع التابعة لشركة مبادلة للاستثمار.

وقال مصعب الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة «مبادلة للبترول» خلال مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي» في أبوظبي إن شركته أقدمت على استثمارات كبيرة ومهمة في مجال البتروكيماويات والغاز المسال في الولايات المتحدة، مشيراً إلى أنه لا يزال متفائلاً بالنسبة للسوق الأمريكي.

وأضاف: «لا نزال متفائلين للغاية بشأن الولايات المتحدة، وخلال السنوات العشر الأخيرة كان هذا السوق بمثابة تغيير في مشهد انتاج الطاقة لدينا، لذا قمنا باستثمارات كبيرة، مستفيدين من الفرص التي تتيحها ثورة الزيت الصخري في البلاد».

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