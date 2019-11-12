محطـة لطيران الإمارات في ميناء راشد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

افتتحت طيران الإمارات أول محطة خارج المطار لإنجاز إجراءات ركاب الرحلات البحرية الذين يتابعون سفرهم على رحلات الناقلة. ويتيح مرفق طيران الإمارات الجديد، الكائن في ميناء راشد، للركاب الذين تنتهي رحلاتهم البحرية في دبي عمل إجراءات مواصلة سفرهم على رحلات طيران الإمارات في نفس المكان.

سوف تساهم الخدمة الجديدة في تعزيز مكانة دبي كوجهة دولية للرحلات البحرية، وتوفير راحة أكبر لعملاء طيران الإمارات، الذين سيتسنى لهم، من خلال عمل إجراءات مواصلة السفر جواً في ميناء وصول رحلتهم البحرية، استكشاف دبي بمنتهى الراحة من دون أمتعتهم قبل التوجه مباشرة إلى المطار للالتحاق برحلاتهم.

ويضم مرفق طيران الإمارات الجديد في ميناء راشد 8 كاونترات، حيث يقوم موظفو طيران الإمارات بتسجيل واستلام أمتعة الركاب وإصدار بطاقات الصعود إلى الطائرة. ويمكن للركاب عمل إجراءات سفرهم قبل 4 ساعات من موعد إقلاع رحلة طيران الإمارات التي سيسافرون عليها. وسوف يعمل مرفق طيران الإمارات في موسم الرحلات البحرية بين أكتوبر/ تشرين الأول وإبريل/نيسان. ومن المتوقع أن يرسو في ميناء راشد خلال الأشهر الستة المقبلة، 198 سفينة سياحية يزيد عدد إجمالي ركابها الذين سيواصلون رحلاتهم مع طيران الإمارات على 280 ألف مسافر. وتوفر طيران الإمارات خدمة تخزين الأمتعة لركابها الذين يتوقفون في دبي والذين يرغبون في ترك حقائبهم واستكشاف المدينة. كما توفر طيران الإمارات أيضاً خدمة التوصيل إلى المنازل، حيث يتم استلام الأمتعة عن الحزام وتخليصها من الجمارك وتسليمها للعملاء للحصول على تجربة سفر خالية من المتاعب. يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات حول هذه الخدمات بزيارة الموقع الشبكي لطيران الإمارات.