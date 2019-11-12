شكرا لقرائتكم خبر عن 1.36 مليار درهم أرباح «الدار» في 9 شهور والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365” سجلت «الدار العقارية» أرباحاً صافية بنحو 1.36 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2019، بتراجع 12% مقارنة مع الفترة المقابلة من العام 2018، وذلك بسبب الإيرادات غير المتكررة خلال العام الماضي.

وارتفعت الإيرادات 12% إلى 5.03 مليار درهم مقارنة مع 4.48 مليار درهم. فيما ارتفع الربح الإجمالي 6% إلى 2.05 مليار درهم.

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