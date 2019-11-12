شكرا لقرائتكم خبر عن الطاير رئيساً لمجلس «اتصالات» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365” أعلنت مجموعة اتصالات أن جهاز الإمارات للاستثمار بصفته مساهم الحكومة في المؤسسة، قام بتعيين عبيد حميد الطاير رئيساً لمجلس إدارة المجموعة، وذلك عقب استقالة عيسى محمد غانم السويدي رئيس مجلس إدارة المجموعة من عضوية ورئاسة مجلس الإدارة لأسباب شخصية.

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