«إميرسون» تستعرض «نظرة استشرافية عبر الرقمنة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: علي أسعد

أكد وليد سمارة مدير تطوير الأعمال في شركة «إميرسون» العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في حديث ل«الخليج»، حصول الشركة على عقود جديدة في مجال النفط والغاز والطاقة وتجديد عقود قائمة في الإمارات ودول منطقة الشرق الأوسط، لكنه لم يكشف النقاب عن حجم هذه العقود، وأبدى تفاؤلاً كبيراً في آفاق الاستثمار وحجم الأعمال في قطاع الطاقة في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا خلال العام الحالي والأعوام المقبلة.

وقال إن قطاع النفط والغاز من القطاعات الرائدة في المنطقة، وهناك مشاريع ضخمة تطلق في الإمارات والسعودية ومعظم دول المنطقة، وهو ما ينعكس إيجاباً على نمو أعمال الشركات التي تعمل في قطاع الطاقة بشكل عام. وحول بعض التوترات التي حصلت في الخليج العربي ومضيق هرمز، وانعكاسها على أعمال الشركات، أكد سمارة أن هذه الأحداث لم يكن لها أي تأثير في أداء شركة إميرسون، وعلى أداء الشركات الأخرى. وقال إن أداء قطاع الطاقة سيشهد تطوراً كبيراً خلال السنوات المقبلة، مع تحول شركات القطاع إلى الاستخدام الأمثل للحول الرقمية في هذا القطاع الحيوي، مشيراً إلى أن «إميرسون» تركز في أعمالها على هذه الحلول الرقمية؛ لما لها من أداء أفضل وكفاءة في الإنتاج.

وشدد سمارة على أن الذكاء الاصطناعي والتطور التكنولوجي لن يكون له تأثير في وظائف العاملين في القطاع، وإنما سيعمل على إعادة هيكلة نوعية الوظائف بما يتلاءم مع عصر الرقمنة والتطور التكنولوجي.