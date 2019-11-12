سلطان الجابر: التكنولوجيا الرقمية تقود القطاع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة، الرئيس التنفيذي لـ «أدنوك» ومجموعة شركاتها، مواصلة الشركة العمل على تحقيق المزيد من الإنجازات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة ودعمها اللامحدود والعزيمة القوية والجهود المخلصة لجميع كوادرها، والتعاون الوثيق مع شركائها.

جاء ذلك خلال الكلمة الرئيسية التي ألقاها أمس، في افتتاح الدورة الخامسة والثلاثين لمعرض ومؤتمر أبوظبي للبترول «أديبك 2019».

وأكد الدكتور سلطان الجابر أن التكنولوجيا الحديثة تقوم بدور رئيسي في إيجاد الحلول لأحد أكبر التحديات في صناعة النفط والغاز، والمتمثل في: إنتاج المزيد من الطاقة مع خفض الانبعاثات الضارة.

وقال: نحن في أدنوك، نعمل باستمرار على تطبيق أحدث الابتكارات لنحافظ على مكانتنا ضمن المنتجين الأقل كثافة في مستويات انبعاث الكربون في العالم. وسنقوم بتوسعة أول منشأة في الشرق الأوسط لالتقاط واستخدام وتخزين الكربون على نطاق تجاري، لتصبح قادرة على التقاط ما لا يقل عن 4.3 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً بحلول عام 2030، أي ما يعادل كمية ثاني أكسيد الكربون التي تلتقطها سنوياً 5 ملايين فدان مزروعة بالأشجار أو غابة تزيد مساحتها على ضعف مساحة دولة الإمارات.

وأضاف: فيما نقوم بتوسعة عملياتنا، فقد حققنا الريادة في استخدام الطائرات بدون طيار لمراقبة الانبعاثات للحفاظ على مكانتنا كواحدة من أفضل شركات القطاع من حيث كثافة انبعاث غاز الميثان، وتساعدنا هذه الابتكارات في تعزيز التزامنا الراسخ بحماية البيئة والحفاظ على إرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد «طيب الله ثراه»، الذي أرسى مبدأ الإنتاج المسؤول للطاقة في كل مجالات ومراحل أعمالنا في أدنوك.

ورحب بالمشاركين في دورة هذا العام من الوزراء والرؤساء التنفيذيين وواضعي السياسات وصناع القرار وممثلي الشركات.

وسلط الدكتور سلطان الجابر في الكلمة الافتتاحية الرئيسية الضوء على المتغيرات الكبيرة التي يشهدها قطاع النفط والغاز على مستويات عديدة، وذلك بتأثير التكنولوجيا الرقمية الحديثة ونماذج الأعمال المبتكرة والأشكال الجديدة للطاقة والمتغيرات الجيوسياسية الجديدة التي تتجلى من خلال الدور المتنامي لآسيا.

وقال: مع أن هذه التغيرات لا تزال في بدايتها، إلا أنها ستتسارع بمرور الوقت، ومع ذلك، يمكن للشركات العاملة حالياً في قطاع النفط والغاز ضمان نجاحها المستقبلي إذا ما انصبّ تركيزها على مبادئ أساسية تشمل: خفض التكاليف، والارتقاء بالأداء، وتطبيق التكنولوجيا الرقمية في عملياتها الأساسية، وتضمين الاستدامة في كل مراحل ومجالات الأعمال، والاستفادة من الشراكات، وتمكين الكوادر البشرية، وتطوير العلاقات مع العملاء.

وأضاف: أطلقنا على مبادئ التطوير هذه في العام الماضي مفهوم «النفط والغاز 4.0» نظراً للدور الكبير الذي تلعبه في ضمان مستقبل الطاقة. ومن خلال مضاعفة الجهود في هذه المجالات، سيستمر النفط والغاز بالقيام بدوره كمكوّنٍ أساسي في مزيج الطاقة المتنوع في المستقبل.

وأضاف: بحلول عام 2040 سيزداد الطلب العالمي على الطاقة بما يعادل إجمالي الاستهلاك الحالي للولايات المتحدة الأمريكية والهند واليابان مجتمعة، وحتى في أسرع سيناريوهات التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، سيكون النفط والغاز المصدر الأساسي لأكثر من نصف الطلب العالمي على الطاقة. كل هذه حقائق مُثبتة غير مختلف عليها، وهي تؤكد صوابية وجدوى الاستثمار في مستقبل القطاع.

استعرض سلطان الجابر، جهود ومبادرات أدنوك لمواكبة التحول في القوة الاقتصادية من الغرب إلى الشرق موضحاً أن أدنوك تعمل على ترسيخ شراكاتها الاستراتيجية عالمياً مع التركيز بشكل خاص على آسيا حيث نمو الطلب على الطاقة هو الأسرع، مؤكداً بأن أدنوك تمضي حسب المخطط في زيادة السعة الإنتاجية من النفط الخام إلى 4 ملايين برميل يومياً بنهاية العام المقبل، كما تواصل استكشاف احتياطيات جديدة من الغاز الطبيعي والاقتراب من تحقيق هدف ضمان الاكتفاء الذاتي لدولة الإمارات من الغاز مع إمكانية التحول إلى مُصدّرٍ له.

وأوضح أن أدنوك تعمل على الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لدولة الإمارات مع توسع أعمالها في التكرير والبتروكيماويات، حيث تقوم بإنشاء مجمّع متكامل عالمي المستوى للتكرير والبتروكيماويات، وذلك من خلال تطوير منظومة صناعية تسهم في دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز القيمة المحلية المضافة، وخلق فرص عمل محلية ومستدامة.

ودعا جميع شركاء أدنوك من الشركات العالمية والقطاع الخاص المحلي إلى الاستفادة من إنتاج أدنوك عالي الجودة من اللقيم (المواد الخام)، واغتنام فرص النمو المتميزة التي توفرها الشركة في إطار جهودها ومساعيها لتحقيق استراتيجيتها لتطوير وتوسعة أعمالها في مجال التكرير والبتروكيماويات.

وأضاف: فيما يشهد قطاع النفط والغاز متغيرات عديدة، يمثل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي عنوان المرحلة المقبلة لرفع الكفاءة وخفض التكاليف وتحقيق أقصى قيمة ممكنة من كل جزيء نفط ننتجه، وتابع: نحن في أدنوك نستخدم أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي في «مركز بانوراما للتحكم الرقمي» لاتخاذ قرارات الأعمال المهمة استناداً إلى بيانات فورية دقيقة، إضافة إلى الروبوتات المتقدمة لإحداث تغيرات جذرية في عملياتنا فوق وتحت سطح الأرض. كما أطلقنا أيضاً واحداً من أكبر المشاريع على مستوى العالم في مجال التحليلات التّنبّئِية في القطاع، مما يسهم بصورة كبيرة في الحد من التوقف المفاجئ للمعدات ويخفض تكاليف الصيانة.



استقطاب أفضل الكفاءات وتدريبها



أوضح د. سلطان أحمد الجابر أن أحد أهداف أدنوك الرئيسية يتمثل في استقطاب أفضل الكفاءات وتدريبها وصقلها، وذلك انطلاقاً من التزامها بتوظيف الكفاءات والمواطنين من أبناء دولة الإمارات قائلاً: «نحن في أدنوك ملتزمون بتوفير بيئة عمل تتميز بالابتكار والتنوع لاستقطاب خريجي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتشجيع التفكير المستقبلي في بيئة عمل تتيح للمرأة للعمل إلى جانب الرجل في المشاريع وفي المناصب القيادية. وحالياً تشغل النساء 15% من المناصب الإدارية العليا في أدنوك، ولدينا أكثر من 700 زميلة يعملن في مهام ميدانية في مختلف مجالات الاستكشاف والتطوير والإنتاج.

وأشار إلى أهمية التنوع في القوى العاملة لضمان نجاح الأعمال قائلاً: يعد التنوع في القوى العاملة ممكناً أساسياً لنجاح الأعمال، كما أنه يؤكد حيوية قطاع النفط والغاز كمجال مهني مستقبلي واعد.