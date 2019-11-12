«الشارقة للاستثمار الأجنبي».. التقنية تدفع عجلة الأعمال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

ناقش منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر الدور الذي تلعبه الثورة الصناعية الرابعة في دفع عجلة الاستثمار المستدام، والتأثير في معدلات التنافسية في مجالات الأعمال المختلفة.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية حملت عنوان:«الاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة في قطاعات الاستثمار الأجنبي المباشر لتعزيز التنمية المستدامة».

واستهلّ جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد حديثه في الجلسة بالإشارة إلى أن تحقيق الأهداف في مجال التطور المستدام يمكن الوصول إليه من خلال ربط السياسات الاقتصادية مع المعايير الاجتماعية والبيئة، موضحاً أن دولة الإمارات أخذت العديد من الخطوات التي تسهم في دفع المبادرات المستدامة خطوات واسعة نحو الأمام على المستويين المحلي والدولي.

وقال الكيت: «دولة الإمارات تمتلك الكثير من النماذج الناجحة التي أسهمت في توفير بيئة خصبة تلعب دوراً مهماً في استقطاب الاستثمارات الأجنبية أبرزها وجود مشروع مدينة الشارقة المستدامة أول مدينة ذكية، ومركز حمدان للاستثمار المستقبلي، وأسبوع أبوظبي للاستدامة، إلى جانب العديد من المشاريع والتجمعات التي أسهمت في جعل التكنولوجيا محركاً لحياة الناس بشكل أفضل وأكثر حيوية».

وقال عبد الله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: «دولة الإمارات تتمتع بموقع فريد في مجال الاستدامة، والثورة الصناعية الرابعة أتاحت المجال لإيجاد تطورات كبيرة على مختلف المستويات فمنذ ما يزيد على قرن من الزمن كانت الاستثمارات ترتكز على النفط والكهرباء، ثم انتقلت لتعتمد على الثورة الصناعية الثالثة والتي تمثلت في اختراع الحواسيب الآلية، واليوم تحتل التكنولوجيا مكانة كبيرة في حياة الإنسان».

وأضاف: «يجدر القول إن دولة الإمارات تمتلك مكانة مهمة ومتقدمة على خريطة الجذب العالمية للاستثمارات، من خلال ما تمتلكه من بنى تحتية، أو في حزمة القوانين المرنة التي طرحتها، لكن علينا إذا أردنا الاستمرار في هذه الوتيرة أن ننتبه لأهمية جذب المواهب والاستفادة منها للوصول إلى واقع أكثر استدامة وتطوراً».

وقال الدكتور هنري لويندال، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «وافتك» أن الشارقة تلعب دوراً مهماً في خلق بيئة متكاملة لجذب الاستثمارات إلى دولة الإمارات، كونها بيئة تمتلك بنية تكنولوجية متطورة في مجالات الأعمال.

وقالت أنيتا ياداف، نائبة رئيس مجلس الإدارة لجمعية الخليج للسندات والصكوك والمدير التنفيذي ل «سنشيري فاينانشيل»:التكنولوجيا حولتنا إلى بشر لا يتواصلون مع بعضهم البعض، وهناك الكثير من العواقب المدمرة التي تحملها هذه التقنيات الحديثة على الحالة النفسية للإنسان، إذ بات من الضروري أن نعالج كلّ هذه الأمور والتركيز على تقديم منتجات تجلب السعادة، ودولة الإمارات تركّز وبشكل كبير على السعادة، ومن جانب آخر تتبنى مفاهيم الرقمنة، والتحدي هنا يكمن في كيفية إيجاد توازن بين العاملين.

وأكد عظيم أزهر، رئيس شركة أكسبونينشل فيو، والخبير في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ومستحدثات التكنولوجيا، أن الواقع التكنولوجي الراهن أسهم في تغيير منظومة الأفكار، لافتاً إلى أن الاستثمار في هذه المنظومة منح منذ ما يزيد على عشر سنوات قيمة كبيرة لبيئة أعمال، وأحدث فرقاً واضحاً لدى الكثير من الشركات العالمية الضخمة العاملة في قطاعات مختلف.