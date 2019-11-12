مستقبل الاستدامة قائم على الاستثمار في الطاقة المتجددة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين والمتخصصين الدوليين خلال جلسة حوارية بعنوان «مستقبل الاستدامة.. البيئة والطاقة المتجددة»، أن مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة هي السبيل إلى مستقبل مستدام، كاشفين نتائج عدد من التقارير العالمية التي تشير إلى أن انخفاض تكاليف الطاقة المتجددة، يجعلها قطاعاً جاذباً للاستثمار الأجنبي، والاختيار الأمثل لدفع عجلة الاقتصاد المستدام والحفاظ على البيئة.

وناقش المتحدثون خلال الجلسة التي أدارها تيموثي نيرون بانسل، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في مجموعة «ذا إيكونومست»، أثر التغيرات في المناخ العالمي والتحديات البيئية للاقتصادات المحلية والإقليمية، ودور السياسات الحكومية المتعلقة بتغير المناخ في دفع عجلة النمو والتنمية في قطاع الطاقة المتجددة، وتعزيز الجهود نحو تحقيق البيئة المستدامة.

وأكد الدكتور معاوية الردايدة الرئيس التنفيذي لشركة «سي نيكزس»، ضرورة التعاون المشترك لمواجهة الخطر، من خلال الاستدامة، وعبر استخدام الموارد الطبيعية دون التأثير في البيئة، داعياً إلى تبنّي سياسات واتخاذ تشريعات جديدة ذات علاقة بالاستدامة، مؤكداً: «لا يمكننا التأخر أكثر من ذلك، وعلينا دفع عجلة الاستدامة إلى الأمام».

من جانبها، دعت علياء علي بوسمرة، مدير الاستدامة لمجموعة «إينوك» (شركة بترول الإمارات الوطنية) إلى دعم الاستدامة بما يتوافق مع رؤية دولة الإمارات 2021، التي تركز على طاقة تصل إلى الجميع، مع تقليل الاستهلاك وزيادة الإنتاج.

وقالت: «إذا أخذنا الاستدامة في الطاقة بشكل جاد وأخلصنا لها، فإنه ستنتج عنها نتائج مذهلة». وبينت أن هناك وسائل كثيرة لدعهما، مثل ألواح الطاقة الشمسية.

وأضافت: «في شركة بترول الإمارات الوطنية، ودعماً لجهود الاستدامة، أطلقنا حلولاً مبتكرة في محطات البترول، للتقليل من المخلفات الناجمة عن مرافقها، وتركيزنا الأكبر على إعادة التدوير في هذه المرافق. ولدينا العديد من الهيكليات المميزة في ما يتعلق بالإنتاج والتكرير وعملية التوزيع».

من جهتها، أوضحت سوزان إيفلي، مديرة قسم إدارة الممتلكات في شركة سافيلس للتطوير العقاري في الإمارات، أنه من الضروري أن يكون هناك استثمار في الاستدامة، سواء كان المستثمر من القطاع الحكومي أو الخاص، مستشهدة بإطلاق مشاريع استثمارية ضخمة بخصوص الاستدامة في المملكة المتحدة، مشيرة إلى تغييرات حقيقية وملموسة حدثت هناك، تتعلق باستغلال الطاقة المتجددة وتعزيز الاستدامة، في حين رأت مهيري مين جارسيا، أن مشكلة الحفاظ على جهود الاستدامة تكمن في التمويل.