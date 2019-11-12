«غرفة الشارقة» تنظم ملتقى احتفاء باليوم العالمي للجودة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أمس، بالتعاون مع الجمعية الأمريكية للجودة، الملتقى العالمي للجودة، تحت شعار «الريادة في الجودة والتميز المؤسسي»، ويأتي تنظيم الملتقى في إطار احتفال الغرفة باليوم العالمي للجودة الذي يحتفي به العالم في نوفمبر/‏تشرين الثاني من كل عام، بهدف نشر ثقافة التميز وتشجيع موظفيها ومتعامليها على أهمية الجودة وارتباطها المباشر مع الأداء المؤسسي.

وأقيمت فعاليات الملتقى في مقر الغرفة بحضور مريم سيف الشامسي مساعد المدير العام لقطاع خدمات الدعم بالغرفة، وعبدالعزيز محمد شطاف مساعد مدير عام الغرفة لقطاع خدمات الأعضاء، مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات، وإبراهيم راشد الجروان مدير إدارة العلاقات الاقتصادية والتسويق في الغرفة، وبود نيوتون رئيس الجمعية الأمريكية للجودة، رئيس مجلس المجتمعات الجغرافية في الولايات المتحدة الأمريكية، ومرتضى الفاتح الزيلعي رئيس قسم أعضاء الجمعية الأمريكية للجودة بدولة الإمارات، ونانسي نعيمة المدير الإقليمي للجمعية الأمريكية للجودة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط، إلى جانب عدد من موظفي إدارات الجودة والتميز المؤسسي في الدوائر الحكومية والشركات والمؤسسات الاقتصادية في الشارقة.

وتضمن الملتقى تنظيم عدد من ورش العمل المتخصصة، وتقديم عروض تعريفية عن الجودة والاعتماد في الرعاية الصحية، ومفاهيمها وأدواتها.