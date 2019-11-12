خبراء: الأخذ بالتكنولوجيا المالية يحقق النهوض لاقتصادات الدول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

أكد عدد من الخبراء بأن النمو المستدام، والنهوض باقتصادات الدول لن يتحقق من دون الاستثمار في التكنولوجيا المالية في ظل التحول الرقمي الذي يجتاح معظم القطاعات المهمة حول العالم، مشيرين إلى أهمية هذا القطاع في تسريع العمليات المالية، وزيادة كفاءة جميع القطاعات الاقتصادية؛ للتغلب على العقبات التي تحد من النمو الاقتصادي؛ لضمان استدامة الاقتصاد في عصر الثورة الصناعية الرابعة.

واستعرضوا في الجلسة الحوارية الرئيسية الثالثة التي عقدت، أمس، ضمن فعاليات اليوم الأول من منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، تحت عنوان: «مستقبل التكنولوجيا المالية.. الاستثمار في الابتكار لتعزيز الاستدامة» تأثير التكنولوجيا المالية على الاستثمار الأجنبي المباشر، وكيف يمكن أن تؤدي هذه التكنولوجيا في المستقبل إلى تغيير آلية الأعمال المصرفية، وصولاً إلى وظائفها الأساسية؛ المتمثلة في سداد الدفعات، وتخصيص رأس المال.

وشارك في الجلسة: دانييل لام، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في المجلس التجاري للتنمية - هونج كونج، وإيفانز مونيوكي، مدير أول للخدمات الرقمية في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، وعلاء الدين الماجد، مدير قسم خدمات المدفوعات والتقنية المالية في هايبر باي، ومحمد رشدي، مؤسس فينتك بازار، مستشار التحوّل الرقمي والتقنية المالية ورئيس قسم التكنولوجيا لدى دبي لإدارة الأصول، وبادميني جوبتا المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة رايز، في حين أدار الجلسة علي باشروش، الشريك الإداري ورئيس الهيكلة المؤسسية للإمارات الشمالية في شركة التميمي.

وأشار دانييل لام انطلاقاً من تجربته في قطاع التكنولوجيا المالية في هونج كونج، إلى أن هونج كونج لكونها تعد مركزاً مالياً عالمياً، أنجزت الكثير من الأبحاث التي مكنتها من اتخاذ زمام المبادرة لإصدار التراخيص الخاصة بهذا المجال، والتي رسمت بدورها الخطوط العريضة للبنوك؛ للتعامل مع منتجات التكنولوجيا المالية.

وأكد لام أهمية الجانب التشريعي في قطاع التكنولوجيا المالية، موضحاً أن هونج كونج لديها مراقبة حثيثة من قبل الهيئات المتخصصة للتعامل مع التراخيص، إضافة إلى أنها تعمل على تطوير البنية التحتية لتسهيل عملية الاستثمار في مشاريع التكنولوجيا المالية التي تدعم بدورها جميع القطاعات الاقتصادية.

بدوره، أشار إيفانز مونيوكي إلى أهمية دعم قطاع التكنولوجيا المالية ببنية تشريعية يتم الانطلاق من خلالها لتنظيم القطاع، وكذلك تهيئة الأسواق بشركات متخصصة للتعامل مع التحديات التي يواجهها ال«فنتك» وخصوصاً فيما يتعلق بالعملات الرقمية، مشيراً إلى وجود الكثير من مشاريع القوانين لتنظيم هذا القطاع في دول المنطقة، وتعزيز نموه.

واستعرض علاء الدين الماجد، دور قطاع التكنولوجيا المالية في تسريع العمليات المالية، وتخطي العوائق الجغرافية في الوصول إلى أكبر عدد ممكن من العملاء، وخصوصاً الذين ليس لديهم بطاقات بنكية؛ من خلال تسهيل عمليات الدفع عبر تطبيقات على أجهزة الهواتف الذكية، أي الانتقال من الدفع عن طريق الكاش إلى الدفع الإلكتروني، لافتاً إلى أن هذه التطبيقات تمنح العملاء أيضاً الثقة بآلية الدفع.