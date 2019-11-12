شكرا لقرائتكم خبر عن متجر «الإمارات» يطرح تشكيلة نهاية العام والان نبدء باهم واخر التفاصيل
مع اقتراب نهاية العام وعيد الميلاد المجيد، طرح متجر الإمارات الرسمي مجموعة جديدة من الهدايا الموسمية للعائلة، بالإضافة إلى منتجات ذات إصدار محدود مستوحاة من عالم الطيران.
وتشمل المنتجات ملابس وأطقم نوم للكبار والأطفال، وبطاقات تهنئة، ومستلزمات زينة شجرة عيد الميلاد، وحرامات تحمل صوراً مختلفة، بما في ذلك الحرام الذي يقدم لركاب الدرجة الأولى على الطائرات، ولكن باللون الأحمر. كما تتضمن الهدايا لهذا الموسم دمى للمضيفات والطيارين وعلى قبعاتهم وشاحات سانتا الشهيرة الحمراء.
تتوفر هذه الهدايا الموسمية، وغيرها من المنتجات لدى متجر طيران الإمارات الرسمي بفروعه المختلفة، كما يمكن الاطلاع عليها وطلبها من خلال الموقع الشبكي.
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