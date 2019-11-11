شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين 11-11-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الاثنين 11-11-2019، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أول جلسة بعد إجازة المولد النبوى الشريف، إذ تراجع المؤشر الرئيسى فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وسط مشتريات محلية وأجنبية، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 334 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 737.031 مليار جنيه.

إيقاف تداول 11 شركةقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 11 شركة، لمدة 10 دقائق خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، لتجاوزها نسبة 5% ارتفاعاً أو انخفاضاً. إيقاف تداول 11 شركةقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 11 شركة، لمدة 10 دقائق خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، لتجاوزها نسبة 5% ارتفاعاً أو انخفاضاً.

وجاءت قائمة الأسهم التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى المجموعة المصرية العقارية، المصرية للمشروعات السياحية العالمية، العبور للاستثمار العقارى، دايس للملابس الجاهزة، قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، مطاحن وسط وغرب الدلتا، العربية للمحابس، أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية، رواد السياحة، المصرية للمنتجعات السياحية.

البورصة تخسر 334 مليون جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أول جلسة بعد إجازة المولد النبوى الشريف، إذ تراجع المؤشر الرئيسى فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وسط مشتريات محلية وأجنبية، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 334 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 737.031 مليار جنيه. البورصة تخسر 334 مليون جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أول جلسة بعد إجازة المولد النبوى الشريف، إذ تراجع المؤشر الرئيسى فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وسط مشتريات محلية وأجنبية، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 334 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 737.031 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 196.4 مليون ورقة مالية بقيمة 910.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 23 ألف عملية لعدد 174 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 58.93% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 33.62%، والعرب على 7.45% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 50.60% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 49.39%.

ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 40 مليون جنيه، 14 مليون جنيه، 12.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 3.9 مليون جنيه، 56.9 مليون جنيه، 5.8 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 14769 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 2127 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 17646 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 5474 نقطة.

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فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 551 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 1462 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.07% ليغلق عند عند مستوى 462 نقطة.

وارتفعت أسهم 70 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 65 شركة، ولم تتغير مستويات 39 شركة.



أوراسكوم للاستثمارأعلنت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، عن تعيين هشام سبلينى رئيسًا للعمليات فى أوراسكوم تيلكوم لبنان إحدى شركاتها التابعة وشركة موبايل إنتريم كومبانى 1 ("ألفا") التى تقوم أوراسكوم تيلكوم لبنان بإدارتها. أوراسكوم للاستثمارأعلنت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، عن تعيين هشام سبلينى رئيسًا للعمليات فى أوراسكوم تيلكوم لبنان إحدى شركاتها التابعة وشركة موبايل إنتريم كومبانى 1 ("ألفا") التى تقوم أوراسكوم تيلكوم لبنان بإدارتها.

وسيتولى "سبلينى"، بحسب بيان أوراسكوم للاستثمار، رئاسة قسم العمليات الذى تم إنشاؤه حديثًا ليجمع إدارات الخدمات التجارية والتكنولوجيا وخدمة العملاء، وتم إنشاء القسم من خلال إعادة الهيكلة بهدف تحسين الأداء التشغيلى لشركة ألفا وتيسير أنشطتها الداخلية لتقديم أفضل الخدمات لعملائها مع تقليص النفقات التشغيلية.

ويتمتع هشام سبلينى بخبرة طويلة لأكثر من عشرين عامًا فى مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية، حيث قام ببناء وتطوير شبكات سلكية ولاسلكية ناجحة فى بيئات شديدة التنافس سواء فى الأسواق الناشئة أو المتطورة.

و كان هشام سبلينى يشغل منصب نائب رئيس القطاع التكنولوجى فى شركة أورانج مصر، ومن قبل ذلك منصب رئيس القطاع التكنولوجى فى شركة أوريدو ( Ooredoo) فى الكويت، ومنصب الرئيس التنفيذى المشارك لشركة أوراسكوم تيلكوم تونس.

وعلق المهندس نجيب ساويرس، الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، قائلا: "أننا نرحب ترحيباً حاراً بهشام لانضمامه إلى شركة أوراسكوم تيلكوم لبنان، ونحن على ثقة من قدرته على مساعدة شركة ألفا فى متابعة رحلتها فى النمو والتطور والريادة لمواصلة تقديم أفضل الخدمات وأحدثها لشعب لبنان، متمنين له مسيرة مهنية طويلة ومزدهرة معنا.