ليبيا: القدرة الانتاجية لحقل الفارغ للغاز ترتفع إلى 250 مليون قدم مكعبة يوميا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم الاثنين ، عن اتمام التجارب التشغيلية للمرحلة الثانية في محطة الغاز بحقل الفارغ بواسطة فرعها شركة الواحة.
وقالت المؤسسة في بيان إن هذا سيرفع طاقة انتاج الغاز بالحقل إلى 250 مليون قدم مكعبة، إلى جانب انتاج حوالي عشرة آلاف برميل من المكثفات يوميا من سبع آبار.
وقالت المؤسسة أيضا إنه في الأيام المقبلة ستدخل بئر ثامنة خط الانتاج، وهو ما يضيف انتاجا من الغاز قدره 30 مليون قدم مكعبة وحوالي خمسة آلاف برميل يوميا من المكثفات بمجرد الانتهاء من إصلاح عطل التسرب في البئر.
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