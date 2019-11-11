شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يسجل أدنى إغلاق منذ أوائل أغسطس الماضي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم رغم انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية مسجلا أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر وعزوف المستثمرين عن أصول المخاطرة كالأسهم.



يأتي ذلك على الرغم من عدم اليقين المحيط بالملف التجاري بين الولايات المتحدة والصين حيث من المفترض أن يكون ذلك محفزا للمستثمرين للإقباال على أصول الملاذ الآمن كالذهب وغيره من المعادن النفيسة.

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وصرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأن الإدارة في واشنطن لم تتفق بعد على إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة ضد الصين، وهو ما يشكك في مدى التقدم المحرز في المفاوضات مع بكين.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:13 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 98.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.3 نقطة وأقل مستوى عند 98.1 نقطة.



وفي ختام التعاملات، تراجعت أسعار الذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.4% إلى 1457.1 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى منذ بداية أغسطس/آب، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر اليوم 1467.4 دولار وأقل سعر عند 1448.9 دولار.