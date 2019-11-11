شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار ينخفض مع عدم اليقين بشأن الملف التجاري بين واشنطن وبكين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملاتت اليوم في ظل عدما ليقين السائد في الأسواق العالمية بشأن مدى التقدم الذي تحدثت عنه واشنطن وبكين في المفاوضات التجارية بينهما.



وأكد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على أن المفاوضات التجارية مع الصين تجري بشكل جيد وأن المزيد من التقدم يتم إحرازه مع الجانب الصيني.



ورغم ذلك، أثار "ترامب" الشكوك حول ذلك بعد نفيه الاتفاق على إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة ضد الصين.

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ونفى الرئيس الأمريكي بذلك ما ذكرته وزارة التجارة الصينية في بيان رسمي الأسبوع الماضي في هذا الصدد.



وسوف تتجه الأنظار في الأسبوع الجاري نحو تصريحات رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" في شهادته أمام الكونجرس الأمريكي.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:09 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 98.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.3 نقطة وأقل مستوى عند 98.1 نقطة.