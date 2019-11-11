شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة مرتبطة بالمصرية للمنتجعات السياحية تشترى 4.5 مليون سهم بالبورصة والان مع تفاصيل الخبر
واشترى مساهم رئيسى بالشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج 17.3 ألف سهم، وذلك بحسب تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة.
فيما باع مجلس إدارة الشركة المصرية للمنتجعات السياحية مليون سهم، وباعت إدارة البنك التجارى الدولى 3 آلاف سهم.
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