شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة دبي تتعافى بفعل نتائج مالية.. والسعودية تواصل مكاسبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعافت بورصة دبي اليوم الإثنين مدعومة بأسهم العقارات ونتائج مالية لشركات، بينما صعدت البورصة السعودية بفضل مكاسب الأسهم المالية.

وزاد مؤشر سوق دبي 0.5%، مع صعود سهم بنك الإمارات دبي الوطني 0.9%، بينما ارتفع سهم إعمار العقارية واحدا في المئة، بعد يوم من تسجيل شركة التطوير العقاري زيادة 20% في صافي ربح الربع الثالث من العام.

وجاءت الأرباح رغم تباطؤ منذ فترة طويلة في القطاع العقاري في دبي، حيث دفعت وفرة في المعروض أسعار العقارات السكنية للتراجع بنحو الربع على الأقل منذ منتصف 2014.

وارتفع سهم إعمار للتطوير، إحدى وحدات إعمار العقارية، القيادي 3.9%، وسجلت الشركة أمس الأحد صافي ربح في تسعة أشهر بلغ 2.07 مليار درهم (563.60 مليون دولار).

وصعد سهم العربية للطيران 2.1%، بعدما قفز صافي ربح شركة الطيران الوحيدة المدرجة في دولة الإمارات العربية المتحدة في الربع الثالث 57%، عزته الناقلة إلى ارتفاع بلغ عشرة في المئة في عدد المسافرين الذين نقلتهم من مراكزها في دولة الإمارات والمغرب ومصر.

وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.6%، مع صعود سهم مصرف الراجحي 0.5%، بينما ارتفع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 1.3%، مسجلا مكاسب لخمس جلسات.

وقالت أرامكو السعودية في نشرة طرحها العام الأولي إنها تتوقع إغلاق استحواذها على سابك في النصف الأول من العام القادم.

وقفز سهم أميانتيت 9.9%، مسجلا أعلى مكاسبه منذ مايو، بعدما قالت شركة صناعة الأنابيب إنها خفضت خسائرها المتراكمة إلى 1.5% من رأس المال.

وزاد مؤشر بورصة قطر 0.4%، لتتوقف خسائر لثلاث جلسات متتالية، مع صعود سهم بنك قطر الوطني، أكبر مصرف في الخليج 1.1%، بينما ارتفع سهم بنك قطر الدولي الإسلامي 1.8%.

لكن المؤشر العام لسوق أبوظبي أغلق منخفضا 0.1%، مواصلا خسائره لأربع جلسات متتالية، مع تراجع سهم بنك أبوظبي التجاري 0.9%، بينما نزل سهم بنك أبوظبي الأول 0.1%.

وقفز سهم دانة غاز أربعة في المئة، بعدما قالت شركة الطاقة إن متحصلاتها من مصر ودولة الإمارات وكردستان العراق زادت 16.7% إلى 230 مليون دولار في تسعة أشهر.

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وأغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية منخفضا 0.2%، مع تراجع سهم البنك التجاري الدولي، أكبر مصرف مدرج في مصر، 0.4%، بينما هبط سهم السويدي إليكتريك 2.2%.

وسجلت السويدي اليكتريك صافي ربح بلغ 829 مليون جنيه مصري (51.52 مليون دولار) في الربع الثالث، مقارنة مع 1.13 مليار جنيه قبل عام.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

- السعودية.. ارتفع المؤشر 0.6% إلى 7908 نقاط.

- أبوظبي.. انخفض المؤشر 0.1% إلى 5088 نقطة.

- دبي.. ارتفع المؤشر 0.5% إلى 2674 نقطة.

- قطر.. زاد المؤشر 0.4% إلى 10304 نقاط.

- مصر.. تراجع المؤشر 0.2% إلى 14209 نقاط.

- البحرين.. نزل المؤشر 0.2% إلى 1516 نقطة.

- سلطنة عمان.. صعد المؤشر 0.8% إلى 4072 نقطة.

- الكويت.. ارتفع المؤشر 0.1% إلى 6257 نقطة.