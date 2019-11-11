شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يتصدر ترتيب التدفقات الاستثمارية لمصر بـ2.9 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حافظ الاتحاد الأوروبي على موقعه في صدارة قائمة أكبر مصدر لتدفق الاستثمارات بالداخل خلال الربع الثالث من العام المالي 2018/2019، وفقا لبيانات رسمية، حيث بلغ إجمالي حجم استثمارات الاتحاد الأوروبي خلال تلك الفترة نحو 2.9 مليار دولار، بنسبة 80.5% من إجمالي التدفقات الاستثمارية خلال الربع الثالث من العام المالي، مقارنة بنحو 2.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له 2017/2018، بنسبة تصل إلى 26.2% من إجمالي استثمارات الربع، بزيادة بلغت نحو 600 مليون دولار.

وأظهر تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن التدفقات الاستثمارية الواردة من الدول العربية بلغت نحو 300 مليون دولار بنسبة 8.3% من إجمالي تدفقات الربع الثالث، مقابل 500 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، بنسبة بلغت 13.5% من إجمالي استثمارات الربع.



الاتحاد الاوروبي

ورصد التقرير، تقلص استثمارات الولايات المتحدة الأمريكية لصالح الاتحاد الأوروبي، حيث سجلت تدفقات الولايات المتحدة الأمريكية خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي نحو 200 مليون دولار، بنسبة تصل إلى 5.6% من إجمالي تدفقات المرحلة، بينما كانت التدفقات الاستثمارية خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له 2017/2018 نحو 600 مليون دولار، بنسبة بلغت 16.2% من إجمالي التدفقات الاستثمارية للمرحلة.

وفي نهاية القائمة جاءت تدفقات الاستثمار الواردة من دول العالم الأخرى تصل إلى 200 مليون دولار، خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي، بنسبة بلغت نحو 5.6% من إجمالي التدفقات الاستثمارية للمرحلة، بينما سجلت 300 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، بنسبة 8.1% من إجمالي استثمارات المرحلة.