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شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يقلص خسائره..و"برنت" يعود أعلى 62 دولارا والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم بفعل المخاوف على الطلب العالمي نتيجة عدم اليقين بشأن المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين.
يأتي ذلك بعد تصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأن إدارته لم تتفق بعد على إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على الصين مشيرا إلى أن بكين هي من تريد ذلك، وليس واشنطن.
وأثارت هذه التصريحات القلق بشأن سير المفاوضات التجارية بين البلدين وعدم الجدية في إنهاء النزاع القائم.
وتلاشى التفاؤل المرتبط بالتوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري النهائي بين أمريكا والصين في ظل التوقعات بوجود عقبات شديدة في هذا الملف.
وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بنسبة 0.2% إلى 98.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.3 نقطة وأقل مستوى عند 98.1 نقطة.
وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار "ويست تكساس" بحلول الساعة 17:47 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 57.01 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 57.4 دولار وأقل سعر عند 56.2 دولار.
وانخفض "برنت" بنسبة 0.2% إلى 62.3 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 62.7 دولار وأقل سعر عند 61.5 دولار.
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