شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي ينخفض مع عودة عدم اليقين حيال الملف التجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي خلال تعاملات اليوم في ظل الشكوك وعدم اليقين الذي يهيمن على الأسواق العالمية بشأن الملف التجاري بين الولايات المتحدة والصين.



هذا، ولم يتم بعد تحديد موعد أو مكان جلسة التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري النهائي بين واشنطن وبكين، لكن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أكد على أنه هذه الجلسة ستنعقد في الولايات المتحدة.

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وكشف الرئيس "ترامب" عن أن أمريكا لم تتفق بعد على إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة ضد الصين، وهو ما ينفي تقارير سابقة تحدثت من داخل بكين على أن هذه الخطوة وشيكة.



وذكر "ترامب" بأن الصين هي من تسعى إلى إلغاء الرسوم الجمركي لكن تصريحات لم تنم عن أي اهتمام بسعي مماثل من واشنطن.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الأسترالي أمام العملة الأمريكية بحلول الساعة 16:53 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.6851، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.6866 وأقل سعر عند 0.6846.