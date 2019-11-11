شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. بدء تسليم الدفعة الأولى من الإقامة المميزة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن مركز الإقامة المميزة السعودي، اليوم الاثنين، الدفعة الأولى من المتقدمين على برنامج الإقامة المميزة الذين صدرت الموافقة على طلباتهم، وتشمل متقدمين من خارج المملكة ومن داخلها.

وكانت موافقة مجلس الوزراء على نظام الإقامة المميزة، أحد أنظمة الإقامة في المملكة قد صدرت في 14 مايو 2019 ضمن رؤية المملكة 2030، ويمنح المستفيد عددا من المزايا مقابل رسوم تدفع مرة واحدة للحصول على إقامة دائمة، أو سنويا مقابل الحصول على إقامة مؤقتة مع المزايا نفسها.

ووفقا لنظام الإقامة فإنه لا يشترط للمتقدم أن يكون من المقيمين في المملكة، كما لا تشترط مدة محددة للإقامة بعد الحصول على الإقامة المميزة، ويعامل المستفيد معاملة المقيم من حيث تطبيق الأحكام الضريبية والأحكام النظامية الأخرى، ولا تخوله الإقامة المميزة الحق في الحصول على الجنسية السعودية، وفقا لما نقلته صحيفة "الرياض".

وتشمل الإقامة المميزة نوعين من الإقامة هي إقامة غير محددة المدة في السعودية وفق نظام الإقامة المميزة ويحصل عليها المتقدم بعد استيفاء الشروط النظامية، ودفع مبلغ 800,000 ريال لمرة واحدة وإقامة لسنة واحدة (قابلة للتجديد) في السعودية وفق نظام الإقامة المميزة ويحصل عليها المتقدم بعد استيفاء الشروط النظامية، ودفع مبلغ 100,000 ريال في السنة الواحدة.

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ويشمل نظام الإقامة المميزة مجموعة من المزايا تشمل الإقامة مع الأسرة. استصدار أذون زيارة للأقارب. استقدام العمالة. امتلاك العقار، سواء لأغراض سكنية أو تجارية أو صناعية، باستثناء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة فينتفع بعقاراتهما لمدة لا تتجاوز 99 سنة دون التملك، ويكون هذا الحق قابلا للانتقال إلى الغير. امتلاك وسائل النقل.

كما تشمل إمكانية عمله هو وأفراد أسرته في المهن غير المقصورة على السعوديين في القطاع الخاص. الخروج من المملكة والعودة إليها من دون إذن مسبق. استخدام الممرات المخصصة للسعوديين عند دخول البلاد والخروج منها. مزاولة الأنشطة التجاري.

فيما حددت شروط منح الإقامة المميزة بوجود جواز سفر ساري المفعول. والملاءة المادية. وألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاماً. وأن يكون حاصلا على إقامة نظامية في المملكة إذا تقدم بالطلب من داخلها. وعدم وجود سوابق جنائية. وخلو المقيم من الأمراض المعدية.

وينص نظام الإقامة المميزة في السعودية على إلغائها إذا أدين حاملها بجريمة عقوبتها السجن 60 يوما فأكثر، أو بغرامة لا تقل عن 100 ألف ريال، أو صدر قرار أو حكم بإبعاده عن البلاد، أو تبين تقديمه لمعلومات غير صحيحة، كما تلغى الإقامة إذا تنازل حاملها عنها أو في حال وفاته أو فقدانه الأهلية، ولا يترتب على إلغائها أو إنهائها انتقال المزايا والحقوق إلى أسرة المستفيد، لكن النظام يتيح لمن تتحقق فيه الشروط التقدم للحصول عليها.