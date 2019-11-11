الإسكان تسلم الفلل الجاهزة في 26 مشروعا خلال أكتوبر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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سلم برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان الفلل الجاهزة في 26 مشروعا من مشاريع الوزارة في 5 مناطق، خلال شهر أكتوبر الماضي، إذ تمت إجراءات التسليم بعد استكمال المستفيدين لعمليات الحجز وتوقيع العقد النهائي.

وأوضح برنامج «سكني» في بيان له أنه تم خلال الشهر الماضي تسليم فلل سكنية في 8 مشاريع بمنطقة الرياض، تشمل إسكان المجمعة، والأفلاج، والعيينة، وشقراء، والدوادمي، والزلفي، وثادق، ورماح، إضافة إلى 4 مشاريع بالمنطقة الشرقية بمحافظات حفر الباطن، والخبر، والمبرز، إضافة إلى (إسكان الأحساء 1، 2). كما شمل التسليم 10 مشاريع في منطقة القصيم، هي (إسكان رياض الخبراء، وإسكان البدائع، وإسكان الجواء، وإسكان المذنب، وإسكان الشماسية، وإسكان البكيرية، وإسكان الرس، وإسكان بريدة، وإسكان عنيزة، وإسكان النبهانية)، ومشروعين في منطقة جازان شملا إسكان بيش، وإسكان الضاحية، بالإضافة إلى مواصلة التسليم في مشروع الخرمة والقنفذة في منطقة مكة المكرمة.

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وتتوزع مشاريع وزارة الإسكان للوحدات السكنية الجاهزة في عدد من مدن ومحافظات المملكة، حيث أعلنت الوزارة عن 40 مشروعا توفر نحو 14 ألف وحدة سكنية من نوع «فيلا» تصل مساحتها إلى 500 متر مربع للفيلا الواحدة، وتتميز تلك المشاريع بتكامل البنية التحتية من أرصفة وإنارة وخدمات كهرباء ومياه، إضافة إلى المسطحات الخضراء والحدائق العامة وملاعب الأطفال، كما تضم مساجد وجوامع، ويتم تخصيص مواقع للجهات الحكومية من مرافق تعليمية وصحية وغيرها.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف السويلم حرص الوزارة ومتابعتها الدورية والدقيقة لتسليم الوحدات للمواطنين فور الانتهاء منها، كما تتابع الوزارة مستوى الإنجاز في المشاريع وفق الجداول الزمنية المتفق عليها للتأكد من جودة التنفيذ بحسب المعايير والمواصفات المعتمدة، وذلك لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - برفع نسبة التملك إلى 70 % بحلول 2030.

الرياض

8 مشاريع تشمل إسكان المجمعة، الأفلاج، العيينة، شقراء، الدوادمي، الزلفي، ثادق، رماح

4 مشاريع تشمل حفر الباطن، الخبر، إسكان الأحساء 1و 2

10 مشاريع تشمل إسكان رياض الخبراء، البدائع، الجواء، المذنب، الشماسية، البكيرية، الرس، بريدة، عنيزة، النبهانية

مشروعان شملا إسكان بيش، الضاحية