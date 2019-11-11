«ترشيد» تخفض استهلاك الكهرباء في مبنى المواصفات 30%

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استكملت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة «ترشيد» مشروع إعادة تأهيل مباني المقر الرئيسي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة شمال مدينة الرياض، الذي يتألف من 11 مبنى من أنواع مختلفة مثل المكاتب والمختبرات، وهو أول مشروع يتم تسليمه من قبل شركة ترشيد في قطاع تأهيل المباني.

وحققت ترشيد وفرا بأكثر من 30% من استهلاك الكهرباء في مباني الهيئة، وكان العمل بدأ بين ترشيد والهيئة بجمع البيانات الفنية قبل نحو عام.

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وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة وليد بن عبدالله الغريري أن الهيئة من أوائل الجهات الحكومية التي قامت بالتعاون مع الشركة لغرض تأهيل مبانيها، معربا عن سعادته بأن تكون الهيئة هي الإنجاز الأول في مشروعات تأهيل المباني في الشركة، مشيدا بالتعاون الذي حظيت به الشركة من الهيئة، الذي أثمر عن تنفيذ المشروع وفق الممارسات العالمية في آلية تنفيذ المشروعات.

يذكر أن الشركة السعودية لخدمات كفاءة الطاقة «ترشيد» شركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وتسعى الشركة في رسالتها إلى خدمة هدف الاستدامة الاستراتيجي للمملكة لتحقيق وفورات كبيرة في الطاقة دون وضع أي عبء على ميزانية الدولة، وأيضا تحفيز تطوير صناعة كفاءة الطاقة لتكون مزدهرة في المملكة، كما أن الشركة متخصصة في إعادة تأهيل المباني وإعادة تأهيل إنارة الشوارع، وتستهدف الشركة مع نهاية العام الحالي العمل على إعادة تأهيل أكثر من 2,200 مبنى حكومي، واستبدال 1,1 مليون مصباح إنارة شوارع.

ترشيد الطاقة بمبنى هيئة المواصفات

يتألف من 11 مبنى

مساحات المباني 33,000 متر مربع

استهلاكها السنوي 20,957,600 (جيجا / واط ساعة)

شملت أعمال إعادة التأهيل 13 معيارا لكفاءة الطاقة

حققت «ترشيد» وفرا بأكثر من 30% في الطاقة الكهربائية.

ماذا تم لخفض الاستهلاك؟