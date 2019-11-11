تبوك الزراعية تتجه لخفض رأس المال لإطفاء خسائر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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تتجه شركة تبوك للتنمية الزراعية إلى تخفيض رأس مالها، لإطفاء خسائر متراكمة بقيمة 208.23 ملايين ريال، وذلك بعد توصية مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس المال بنسبة 46.27% من 450 مليون ريال إلى 241.77 مليون ريال لإطفاء الخسائر.
وأوضحت الشركة في بيان على «تداول» أمس، أن تخفيض رأس المال يهدف إلى إطفاء الخسائر المتراكمة الناتجة عن إعادة تقييم استثمارات الشركة، وذلك للمعايير المحاسبية الدولية، وتسجيل خسائر هبوط مشروعات رأسمالية وتكوين مخصص ضمان قرض في شركات زميلة، وتسجيل خسائر انخفاض في شركات تابعة وزميلة.
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