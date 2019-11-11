10 شروط للاستفادة من مبادرة تسوية المخالفات مقابل زيادة التوطين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مبادرة «تسوية المخالفات مقابل زيادة نسبة التوطين»، وذلك بخفض قيمتها على المنشآت المتميزة التي لديها نسبة عالية من الامتثال وفق معايير محددة ومشروطة، للإسهام في زيادة نسبة التوطين، وحدد الوزارة 10 شروط لاستفادة صاحب العمل من المبادرة.
ووفق بيان لوزارة العمل أمس، تتلخص آلية المبادرة في عقد اتفاقية مع المنشآت المخالفة لتسوية قيمة الغرامات مقابل زيادة نسبة التوطين عبر عقود ملزمة للطرفين لمدة سنة، مما سيسهم في توفير فرص إضافية للباحثين عن عمل وإيجاد حلول بديلة للمنشآت للالتزام بأحكام النظام.
وحددت الوزارة عددا من الشروط للاستفادة من المبادرة تتضمن: أن يتقدم صاحب العمل بطلب التسوية من خلال بوابة الخدمات الالكترونية خلال 30 يوما من تاريخ إيقاع العقوبة، وألا يكون تقديم التسوية لمخالفة قد سبق وتقدم اعتراض لها والعكس صحيح، وأن يكون نطاق المؤسسة أخضر منخفضا، أخضر متوسطا، أخضر مرتفعا، بلاتينيا، لتتمكن من تقديم طلب تسوية، وأن يوظف صاحب العمل الموظف بعد تاريخ إيقاع العقوبة وتسجيله بالتأمينات الاجتماعية قبل إرفاق بياناته بطلب التسوية، وأن يكون راتب الموظف 4000 ريال فأكثر.
كما اشترطت الوزارة للاستفادة من المبادرة بأن تلتزم المؤسسة لمدة سنة كاملة بتوظيف العامل، وفي حال فصله يجب توظيف بديل بنفس الشروط خلال 30 يوما من تاريخ التنبيه، أو سيتم إلغاء التسوية، كما يجب أن يكون عدد السعوديين قبل تاريخ طلب التسوية أقل أو يساوي عدد السعوديين وقت طلب التسوية، وألا يتم استخدام نفس الموظف بأكثر من تسوية واحدة للمنشأة، وأن يرد صاحب المنشأة على طلبات واستفسارات فريق التسوية بمدة لا تتجاوز 7 أيام أو سيتم إلغاء طلب التسوية آليا.
مبادرة تسوية المخالفات مقابل زيادة نسبة التوطين
هي اتفاقية مع المنشآت المخالفة لتسوية قيمة الغرامات مقابل زيادة نسبة التوطين عبر عقود ملزمة للطرفين لمدة سنة.
- تقدم صاحب العمل بطلب التسوية عبر بوابة الخدمات الالكترونية خلال 30 يوما من إيقاع العقوبة
- ألا يكون تقديم التسوية لمخالفة قد سبق وتقدم اعتراض لها والعكس صحيح
- أن يكون نطاق المؤسسة أخضر منخفضا، أخضر متوسطا، أخضر مرتفعا، بلاتينيا
- أن يوظف صاحب العمل الموظف بعد إيقاع العقوبة وتسجيله بالتأمينات قبل إرفاق بياناته بطلب التسوية
- أن يكون راتب الموظف 4000 ريال فأكثر.
- أن تلتزم المؤسسة لمدة سنة كاملة بتوظيف العامل
- في حال فصله يجب توظيف بديل بنفس الشروط خلال 30 يوما من تاريخ التنبيه
- أن يكون عدد السعوديين قبل تاريخ طلب التسوية أقل أو يساوي عددهم وقت طلب التسوية
- ألا يتم استخدام نفس الموظف بأكثر من تسوية واحدة للمنشأة
- أن يرد صاحب المنشأة على طلبات واستفسارات فريق التسوية خلال 7 أيام.
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