شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج بختام التعاملات.. و"إعمار" تسجل أعلى تداول منذ عامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفعت بورصة دبى مدفوعة بصعود سهم شركة إعمار العقارية، والذى سجل أعلى تداول منذ عامين، بعد الإعلان عن نتائج مالية قوية، كما ارتفعت بورصة السعودية مدعومة بالأسهم الوافدة على السوق الرئيسى، فيما تراجعت بورصة البحرين بضغط أسهم الصناعة، وتباينت مؤشرات بورصة الكويت.





بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.61% رابحاً 47.83 نقطة ليغلق عند مستوى 7922.41 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 15.14% رابحاً 900.68 نقطة ليغلق عند مستوى 6848.02 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 106.2 مليون سهم بقيمة 2.7 مليار ريال، وارتفعت أسهم 102 شركة، فيما تراجعت 73 شركة.

وارتفع 16 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.38%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.95%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.83%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.82%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.53%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.42%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.23%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.15%.

وجاء سهم "أبو معطى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 10%، ثم ثوب الأصيل نسبة 9.96%، ثم أميانتيت بنسبة 9.93%، فيما تصدر سهم "البايطين" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 4% ثم الصقر للتأمين بنسبة 3.09%، ثم اللجين بنسبة 2.60%.

بورصة دبىارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.51% رابحاً 13.54 نقطة ليغلق عند مستوى 2673.70 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعى العقارات والبنوك. بورصة دبىارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.51% رابحاً 13.54 نقطة ليغلق عند مستوى 2673.70 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعى العقارات والبنوك.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 100.8 مليون سهم محققة ما قيمته 237 مليون درهم من خلال تنفيذ 3560 صفقة لعدد 34 سهما، وارتفع 18 سهماً، وانخفضت 10 أسهم، واستقرت 6 أسهم.

وارتفعت 5 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.07%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.45%، تلاه قطاع السلع بنسبة 0.42%، ثم قطاع التأمين 0.22%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.18%، فيما تراجع قطاع النقل بنسبة 0.49%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.05%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 3.91%، ثم سهم شركة إعمار للتطوير بنسبة 3.89%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة حقوق الاكتتاب لبنك الإمارات دبى الوطنى بنسبة 5.56%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 3.79%.

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بورصة البحرينتراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.16% خاسراً 2.42 نقطة ليغلق عند مستوى 1515.91 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات البنوك التجارية والتأمين والصناعة والاستثمار والخدمات. بورصة البحرينتراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.16% خاسراً 2.42 نقطة ليغلق عند مستوى 1515.91 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات البنوك التجارية والتأمين والصناعة والاستثمار والخدمات.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 1.9 مليون سهم بقيمة 326.4 ألف دينار.

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 7.02% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.18%، البنك الأهلى المتحد بنسبة 0.11%، ثم قطاع التأمين بنسبة انخفاض 4.29% بضغوط هبوط سهم المجموعة العربية للتأمين بنسبة 1.75%، ثم قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 3.14% بضغوط هبوط سهم ألمنيوم البحرين بنسبة 0.47%.

كما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.44% بضغوط هبوط سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 4.76%، مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.43%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 0.36% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%. بورصة الكويتتباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى. بورصة الكويتتباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.07% رابحاً 4.06 نقطة ليغلق عند مستوى 5743.31 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.12% رابحاً 7.59 نقطة ليغلق عند مستوى 6256.84 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.07% خاسراً 3.33 نقطة ليغلق عند مستوى 4742.75 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 144.1 مليون سهم بقيمة 24.5 مليون دينار كويتى عبر 6306 صفقة.

وارتفعت 4 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.34%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.57%، تلاه النفط والغاز بنسبة 0.24%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.12%، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 10%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.33%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.24%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.20%.

وجاء سهم " شركة أم القيوين للاستثمارات العامة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 11.11%، تليه شركة دبى الأولى للتطوير العقارى بنسبة 10.53%، ثم شركة مراكز التجارة العقارية بنسبة 7.92%، فيما تصدر سهم "شركة الأنظمة الآلية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم شركة كامكو للاستثمار بنسبة 10%، ثم شركة ريم العقارية بنسبة 9.96%.