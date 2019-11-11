الاقتصاد

الأسهم الأمريكية تفتح منخفضة بفعل تعليقات ترامب وتصاعد العنف فى هونج كونج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت الأسهم الأمريكية على انخفاض اليوم الاثنين، حيث قوضت تعليقات من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب التوقعات بشأن اتفاقية للتجارة بين الولايات المتحدة والصين، وفاقم تصاعد أعمال العنف فى هونج كونج قلق المستثمرين، وهبط مؤشر داو جونز الصناعى 100.58 نقطة، أو 0.36%، ليفتح عند 27580.66 نقطة.

وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الاوسع نطاقا 12.75 نقطة، أو 0.41 %، إلى 3080.33 نقطة.

وتراجع مؤشر ناسداك المجمع 44.05 نقطة، أو 0.52%، إلى 8431.26 نقطة.

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