شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا والصين تنسقان خطة لزيادة التبادل التجارى إلى 200 مليار دولار حتى 2024 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وقال أوشاكوف في بيان إعلامي -أوردتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "الصين هي أكبر شريك اقتصادي لروسيا، في عام 2018 ازداد التبادل التجاري بـ24.5% ووصل إلى مستوى قياسي وهو 108 مليارات دولار".
وأضاف: "يجري تنسيق خطة عمل للوصول إلى مؤشر 200 مليار حتى عام 2024".
وكان رئيس مجلس الدولة الصيني، لي كه تشيانج، أعلن خلال اجتماعه مع رئيس الحكومة الروسية، دميتري مدفيديف، في بطرسبورج في شهر سبتمبر الماضي، أن بلاده تهدف إلى رفع حجم التبادل التجاري السنوي بين الصين وروسيا إلى 200 مليار دولار .
هذا وتربط روسيا والصين علاقات تاريخية، بالإضافة إلى الشراكة في كثير من مجالات التعاون، كما تلعب الدولتان دورا هاما في تسوية الكثير من الأزمات الدولية، والحفاظ على السلام وتعزيز التعاون الدوليين، في مختلف المجالات.
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