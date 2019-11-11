شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: النفط يختبر المقاومة من جديد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يقدّم سعر النفط تداولات إيجابية جديدة ليختبر مستوى 57.40 الآن، وطالما أن السعر دون هذا المستوى، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة للفترة القادمة، بانتظار الارتداد هبوطاً لزيارة مستويات 56.00 ثم 54.60 كمحطات رئيسية تالية، بينما يمثل اختراق 57.40 والثبات فوقه مفتاح الاندفاع لتحقيق أهداف إيجابية تصل إلى 60.90.

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