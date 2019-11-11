شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: الجنيه الإسترليني يحقق مكاسب ملحوظة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بإيجابية قوية ليخترق مستوى 1.2840 ويستقر فوقه، ليقدّم إشارات على توجه السعر للتعافي من جديد، لكننا بحاجة لانتظار افتتاح الغد لتأكيد الوجهة التالية بشكل أدق، حيث إن الثبات فوق المستوى المذكور سيدفع السعر نحو مزيد من الارتفاع والتوجه نحو مناطق 1.3045 على المدى القريب.

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