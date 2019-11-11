شكرا لقرائتكم خبر عن "بيت الاستثمار الخليجي" يتحول لتكبد الخسائر بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لبيت الاستثمار الخليجي، المُعلنة اليوم الإثنين، عن تحولها لتكبد الخسائر خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق الكويت المالي، بأنها حققت صافي خسائر- خاص بمساهمي الشركة الأم- بلغ 207.3 ألف دينار مقابل أرباح بلغت 639.6 ألف دينار في الربع المقابل من 2018.

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ويعود سبب تحقيق الخسائر خلال الربع الثالث إلى انخفاض الأرباح غير المحققة من أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر.

وتراجعت الإيرادات التشغيلية للشركة إلى 16.9 ألف دينار مقابل إيرادات تشغيلية بلغت 779.6 ألف دينار خلال الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 282.9 ألف دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 839.4 دينار في الفترة المقابل من 2018.