شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "البحرين لتصليح السفن" تتراجع 6% بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية الأولية للشركة البحرين لتصليح السفن والهندسة، المعلنة اليوم الإثنين، عن تراجع الأرباح بنسبة 5.8% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وأعلنت الشركة، في بيان لموقع سوق "البحرين" المالي، عن صافي ربح بلغ 719.9 ألف دينار، مُقابل صافي أرباح بلغ 763.8 ألف دينار خلال الربع المُقابل من العام 2018.

ويعود تراجع الأرباح بالربع الثالث من العام 2019 بشكل رئيسي إلى ارتفاع المصروفات العمومية إلى 421.8 ألف دينار مُقابل مصروفات عمومية بلغت 367.8 ألف للربع المُقابل من العام 2018.

هذا وحققت الشركة صافي ربح بلغت 2.2 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مُقابل صافي أرباح بلغ 2.3 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2018.