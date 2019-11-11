شكرا لقرائتكم خبر عن "الخليجية للاستثمار" تتحول لتكبد خسائر بـ 803 ألف دينار بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية الأولية للشركة الخليجية المتحدة للإستثمار، المعلنة اليوم الإثنين، عن تحولها لتكبد الخسائر خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وأعلنت الشركة، في بيان لموقع سوق "البحرين" المالي، عن صافي خسائر - عائدة لمساهي الشركة- بقيمة 803.4 ألف دينار، مُقابل صافي أرباح بلغ 52.8 ألف دينار خلال الربع المُقابل من العام 2018.

ويعود تكبد الخسائر بالربع الثالث من العام 2019 بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكلفة المبيعات إلى 10 مليون دينار مُقابل تكلفة مبيعات بلغت 9.1 مليون دينار للربع المُقابل من العام 2018.

هذا وحققت الشركة صافي خسائر بلغت 2.3 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مُقابل صافي أرباح بلغ 153.4 ألف دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2018.