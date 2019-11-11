«تنظيم الاتصالات» ترصد برنامجاً يسرق بيانات المستخدمين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجع عدد الهجمات الالكترونية في الدولة 20.2% في الأشهر العشرة الأولي من العام الجاري، إلى 296 هجمة، مقارنة مع 371 هجمة خلال الفترة نفسها من 2018، وفقاً لتقرير صادر عن هيئة تنظيم الاتصالات.

وأشار التقرير إلى أن 114 هجمة ذات آثار شديدة أو حادة بينما كانت 136 هجمة متوسطة و44 هجمة ضعيفة، في حين أن أخطر البرامج الخبيثة للشهر الماضي هي إشعار متقدم عن مواقع إلكترونية للبحث عن الوظائف تستهدف سرقة بيانات المستخدمين، وإشعار متقدم عن حملات قرصنة إلكترونية تستخدم بعض الأبواب الخلفية والأنظمة المعرضة للاختراق.

ونصحت الهيئة في تقريرها، بعدم مشاركة بيانات الموقع الجيوغرافي في مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا عند مشاركة الصور، كما طالبت باستخدام أسماء مستخدمين وعناوين بريد إلكترونية مختلفة لمختلف المواقع الإلكترونية والاستخدامات.

وبينت أن إحصائيات تقييم كشف الثغرات واختبار الاختراق بلغت 68 منذ بداية العام الجاري منها نحو 28 فحص ثغرات و40 اختبار اختراق، مشيرة إلى أن عدد الحوادث لكل إمارة بلغ 81565 في إمارة دبي و28391 في أبوظبي و24859 في الشارقة و1879 في مدينة العين و6786 في عجمان و679 في الفجيرة و60 في رأس الخيمة.

وطلبت هيئة تنظيم الاتصالات من المستخدمين ضرورة عمل نسخة احتياطية من البيانات الشخصية ومصادر الرموز الأصلية للأنظمة وذلك للحماية من فيروسات الفدية الخبيثة.