«أم اللولو لمعالجة الغاز» «أثقل منصة» في العالم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة الإنشاءات البترولية الوطنية، التابعة لـ «صناعات» تحطيمها للرقم القياسي العالمي الخاص بجينيس عن «أثقل منصة بحرية ثابتة وأحادية الكتلة» في العالم.

وتزن «منصة أم اللولو لمعالجة الغاز»، الحائزة على اللقب، 32 ألف طن متري، حيث صنعتها شركة الإنشاءات البترولية الوطنية بالكامل في دولة الإمارات ضمن منشأتها التصنيعية المتطورة والممتدة على مساحة 1.3 مليون متر مربع في مدينة مصفح بأبوظبي، وذلك لصالح شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» التي تلعب دوراً محورياً في تعزيز القيمة المحلية المضافة. وكشفت شركة الإنشاءات البترولية الوطنية عن هذا الإنجاز الكبير ضمن جناحها في «معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول» (أديبك) الذي أقيم في «مركز أبوظبي الوطني للمعارض».

وقال الدكتور محمد راشد الهاملي، رئيس مجلس إدارة شركة الإنشاءات البترولية الوطنية: «لا شك أن تحقيقنا للرقم القياسي العالمي الخاص بجينيس للأرقام القياسية يحفزنا على الارتقاء بمستوانا ودعم شركائنا لتحسين كفاءاتهم التشغيلية من خلال خدمات البنية التحتية الداعمة وفائقة الحداثة».

من جانبه قال المهندس أحمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية: «من خلال هذا المشروع تحديداً، تمكنا من تحقيق قيمة محلية استثنائية، وساهمنا في مساعدة أدنوك على تحقيق أهدافها الاستراتيجية الرامية لتعزيز طاقتها الإنتاجية».