

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت الجلسة الأولى من فعاليات مؤتمر أبوظبي الدولي للبترول أديبك 2019، نقاشاً حول استخدامات الطاقة وفرص التغيير التي يمكن أن تؤثر في البشر، وذلك بمشاركة المهندس سهيل المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، وكونداليزا رايس، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة.

وقال المهندس سهيل المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، أمس، إنه من الضروري التوازن في استهلاك أنواع الطاقة المتعددة. وأوضح خلال مشاركته في الجلسة، أن الإمارات تركز بشكل كبير على صناعة البتروكيماويات. وقال: «نحن نمتلك إمكانات كبيرة للصناعات النظيفة، وعلينا أن نستهلك بشكل حكيم، ونُوزِّع نمو الإنتاج بشكل متوازن»، معرباً عن توقعاته بتحقيق نمو سريع في الطاقة الخضراء وصناعات البتروكيماويات النظيفة، قائلاً: «هناك تركيز كبير على البتروكيماويات، ولدينا إمكانات كبيرة جداً في الصناعات البتروكيماوية النظيفة».

وذكر المزروعي أنه ليس قلقاً بشأن نمو الطلب على النفط، مشيراً إلى ضرورة التوازن ما بين أشكال الطاقة المتعددة. وقال: «الإمارات ملتزمة بتلبية الطلب العالمي المتزايد على النفط والغاز»، مضيفاً: «نعمل على زيادة إنتاج الخام ورفع قدراتنا من الطاقة المتجددة».

وأضاف: «قبل 30 عاماً، كانت نسبة استهلاك الوقود الأحفوري 80%، مقابل 20% للنووي.. هذه النسبة ما تزال كما هي تقريباً، على الرغم من النمو الكبير الذي حدث».

وتابع: «نمو مصادر الطاقة الأخرى لا يعني خفوت الطلب على النفط؛ لأن الاستهلاك يزيد، لدينا جميع أشكال الطاقة النظيفة والمتجددة. السوق يصحح نفسه، ونحن ملتزمون بالجمع بين إنتاج النفط والطاقة المتجددة».

من جانبها، قالت كونداليزا رايس، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، إن دول العالم تواجه تغييرات كبيرة على عدة جبهات، أبرزها الاقتصادية والاجتماعية، بسبب التغيرات والتطورات التكنولوجية التي تدفع حالياً نحو تغييرات بشرية هائلة.

وأوضحت أن دول العالم أمام تحدي تحمل هذه التغييرات بسبب التكنولوجيا، وقدرتها على إظهار كل شيء عبر الحدود.

ولفتت إلى أنه بدلاً من الحديث عن التغيير، يجب الحديث عن الفرص التي سينتجها هذا التغيير، والبحث عن فرص لتحسين حياة الشعوب، حيث يكون ذلك من خلال التعليم وجودته وحداثته، بما يتوافق مع التغيير في أماكن العمل.

وقالت رايس: «إن تبني التكنولوجيا في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، سيدفع نحو اختفاء وظائف وظهور وظائف أخرى، هنا يأتي دور المدارس والجامعات لتعليم الطلاب مهارات الوظائف المستقبلية في القطاعات الاقتصادية».

وأشادت رايس بتعليم النساء في منطقة الشرق الأوسط، ودعت إلى ضرورة إدماج أكبر للنساء في سوق العمل المتنوع.