شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تتصدر عالمياً 5 مؤشرات في الاقتصاد الإسلامي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حلت الإمارات في المركز الثاني عالمياً ضمن مؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي، وتصدرت الدولة 5 مؤشرات من أصل 7 شملت القطاعات الرئيسية للاقتصاد الإسلامي؛ وهي: قطاعات الأغذية الحلال؛ والأزياء المحافظة؛ والأدوية الحلال؛ ومنتجات التجميل الحلال؛ والإعلام والترفيه الحلال، بحسب النتائج الرئيسية لتقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي للعام 2019-2020.

ويقدر التقرير الذي أعدته شركة «دينار ستاندرد» للبحوث والاستشارات الشريك الاستراتيجي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، أن المسلمين أنفقوا 2.2 تريليون دولار في عام 2018 على قطاعات الأغذية الحلال والأدوية وأسلوب الحياة بنمو 5.2% على أساس سنوي.

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