«سند لتقنيات الطاقة» هوية جديدة لـ «الخدمات التوربينية»

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أعلنت شركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)، عن إطلاق الهوية الجديدة لشركة «الخدمات والحلول التوربينية الصناعية»، الشركة المتخصصة في توفير خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة للتوربينات الغازية والمملوكة بالكامل لمبادلة. وأطلقت مبادلة على الشركة اسم شركة «سند لتقنيات الطاقة» كهوية جديدة للشركة.

ويأتي تدشين الهوية الجديدة للشركة بعد الإعلان أخيراً عن تغيير هوية شركة «الخدمات والحلول التوربينية لصناعة الطيران» إلى شركة «سند لتقنيات الطيران» المتخصصة في صيانة وإصلاح وعَمرة محركات الطائرات. وتأتي هذه الخطوة لتؤكد حرص «مبادلة» المتجدد على تعزيز مكانة الشركة لمواصلة دورها في التركيز على تلبية احتياجات عملائها، وإتاحة الفرصة لها لتلبية متطلبات سوق صيانة محركات الطائرات وتوربينات الطاقة الحديثة، والاستفادة من الفرص التي يتيحها التطور التقني في قطاع صناعة الطيران وقطاع الخدمات الصناعية.

وقال بدر سليم سلطان العلماء، رئيس وحدة صناعة الطيران والصناعات العسكرية في شركة «مبادلة للاستثمار»: تحظى سند لتقنيات الطاقة بسجل حافل وممتد على صعيد التميز الهندسي والفني والذي يمكّنها من المساهمة بدور محوري في تعزيز قدرات أبوظبي على المستويين المحلي والعالمي. وتبدأ الشركة مع إطلاق هويتها الجديدة مرحلةً قوية من النمو من خلال التركيز على الابتكار، ومستندةً إلى ثقافتها العريقة في التركيز على خدمة عملائها وشركائها باعتبارهم الأساس في نجاحها.