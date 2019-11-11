«أديبك أبوظبي».. منصة عالمية لأفضل الممارسات والابتكار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

تنطلق اليوم فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك)، تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وتُعدّ هذه الدورة الأكبر في تاريخ أديبك، الذي استطاع ترسيخ مكانته باعتباره الحدث الأكثر نفوذاً وتأثيراً في قطاع النفط والغاز في العالم؛ لمساهمته في رسم ملامح مستقبل قطاع الطاقة والنفط والغاز، وتوفير منصة عالمية للتعرف إلى أفضل الممارسات والابتكار في القطاع.

من المرتقب أن يستقبل الحدث على مدار أيامه الأربعة، لغاية الخميس، أكثر من 150,000 شخص من الحضور والزوار من 167 دولة، بينهم صانعو قرار وقادة فكر كبار. ومن بين أشهر المتحدثين العالميين وزيرة خارجية الولايات المتحدة السابقة كوندوليزا رايس، والجنرال المتقاعد ديفيد بترايوس، رئيس معهد «كيه كيه آر» الدولي، وسيباستيان ثرون، الرئيس التنفيذي لشركة «كيتي هوك» ومؤسس مختبر «جوجل إكس لاب».

وتشارك في «أديبك 2019» نحو 2,200 جهة عارضة على مساحة تبلغ 160,000 متر مربع في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، تشمل معرض الواجهة الملاحية والبحرية. ويبرز من بين العارضين 35 شركة نفط وطنية و16 أخرى عالمية، بزيادة قدرها 12% عن العام السابق، فضلاً عن 23 جناحاً وطنياً.

ويشارك أكثر من 10,400عضو من أعضاء الوفود، و1,000 متحدث في جلسات المؤتمر البالغ عددها أكثر من 160 جلسة، بينها 123 جلسة في برنامج المؤتمر الفني المصمم لدعم المختصين والفنيين العاملين في قطاع النفط والغاز.

وشهد عدد الطلبات التقنية الراغبة في المشاركة في «أديبك 2019» ارتفاعاً قياسياً ليصل إلى 3,652 ورقة عمل تقنية بزيادة 29% عن الدورة السابقة، في دلالة على جاذبية «أديبك» المتزايدة بين خبراء النفط والغاز، في حين حقّق عدد طلبات المشاركة في جوائز «أديبك» المرموقة قفزة واسعة ليصل إلى 600 طلب، بعد أن كانت 450 طلباً العام الماضي.